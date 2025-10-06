Αλαβάνος για Τσίπρα: «Να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη»

Σκληρή κριτική άσκησε ο Αλέκος Αλαβάνος στον Αλέξη Τσίπρα , λίγα μόλις λεπτά έπειτα από την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού από τη θέση του βουλευτή.

Ο Αλέκος Αλαβάνος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά και το κέντρο».

Επισήμανε ότι «και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα μνημόνια που έφεραν την Ελλάδα σε πολύ δύσκολη θέση» κάνοντας λόγο για «μια κατατηφόρα».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέκος Αλαβάνος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας».

«Σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες της Ελλάδας και σαν να κάνουν και μια μεγάλη θυσία όπως αυτή η παραίτηση», υπογράμμισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε πως «έχει αμαρτία για τη σημερινή κατάσταση».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό ο κ. Αλαβάνος ανέφερε ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική λύση, πρόγραμμα στη Βουλή, που θα δώσει δυναμική στη χώρα.