Την πρώτη θέση από την πρώτη Κυριακή των εκλογών έθεσε ως στόχο της Ελληνικής Αριστερής Συμπεράταξης ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνεδρίαση του δεύτερου Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

«Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος, από το να ενώσουμε σε ρεύμα νίκης τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θέλει την Πολιτική Αλλαγή Νίκης, συντρόφισσες και σύντροφοι! Καλά ακούσατε. Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή. Πρώτοι, από την πρώτη Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, εκτόξευσε «πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως «αρνηθήκαμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση με “ξένα κόλλυβα”, αλλά παρ’ όλα αυτά η ΕΛ.Α.Σ αναδεικνύεται κάθε μέρα πιο πειστικά εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης», για να καταλήξει πως «ξεβολέψαμε είναι η αλήθεια πολλούς, κι αυτό εξηγεί τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν οι συνιστώσες του σημερινού συστήματος εξουσίας».

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