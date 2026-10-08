Αλ. Τσίπρας: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ακρίβεια και επίσκεψη Ρούμπιο

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μέσω της ραδιοφωνικής συχνότητας «Παραπολιτικά 90,1», με αιχμή την ακρίβεια και τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των μισθών, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα μηνύματα που, κατά την εκτίμησή του, δεν διατυπώθηκαν δημοσίως από την αμερικανική πλευρά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η σύγκριση των τιμών με το 2019

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πρέπει να αιφνιδιάζεται από δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι πολίτες θεωρούν πως ζούσαν καλύτερα το 2019.

Παρέθεσε, μάλιστα, ενδεικτική σύγκριση τιμών μεταξύ εκείνης της περιόδου και της σημερινής:

Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,50 ευρώ, όπως είπε, βρίσκεται πλέον στα 2,20 ευρώ.

Το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 ευρώ έχει φτάσει στα 2 ευρώ.

Ένα ενοίκιο στο Παγκράτι από 700 ευρώ έχει αυξηθεί στα 1.200 ευρώ.

Ο μηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος για μια τετραμελή οικογένεια σε κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων από 60 ευρώ έχει φτάσει στα 120 ευρώ.

«Αυτές οι αυξήσεις είναι της τάξης του 70%, του 60%, του 80% και του 100%», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντάς τες με αύξηση του μέσου μισθού της τάξης του 30%.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εκτίμησε ότι ο «πολύ δύσκολος χειμώνας» που ακολουθεί θα επηρεάσει τις επιλογές των πολιτών στην κάλπη και θα προκαλέσει μεγαλύτερη κυβερνητική φθορά.

«Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να υποστεί μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής», υποστήριξε.

Η κριτική για τη ΔΕΗ

Στο ζήτημα της ενέργειας, ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε στον καθοριστικό ρόλο που, όπως είπε, μπορεί να διαδραματίσει η ΔΕΗ στη μείωση των λογαριασμών.

«Κάνουν business, δίνουν bonus στους εαυτούς τους και δεν μιλάει κανείς. Έχετε ακούσει άλλον πολιτικό αρχηγό να μιλάει για τη ΔΕΗ;», διερωτήθηκε.

Υποστήριξε ακόμη ότι η ΔΕΗ, η οποία εξυπηρετεί το 50% των καταναλωτών, έχει διαφημιστική δαπάνη 170 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες ενέργειας, με το άλλο 50% των καταναλωτών, διαθέτουν συνολικά περίπου 15 εκατ. ευρώ για διαφήμιση.

«Δεν ακούσαμε τίποτα» για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και για την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

«Θα περίμενε κανείς να ακούσουμε μια κουβέντα στήριξης στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία και με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της. Δεν ακούσαμε τίποτα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ανέμενε μία ενθαρρυντική θέση υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, καθώς και στήριξη του πλαισίου Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού.

Ο πρώην πρωθυπουργός εστίασε ιδιαίτερα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι δεν έχει προχωρήσει στην πόντιση του καλωδίου πέρα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω της παρουσίας τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Υποστήριξε ότι ένα καλώδιο, σε αντίθεση με έναν αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, δεν χρειάζεται άδεια ή ενημέρωση ακόμη και εάν περνά από ξένη υφαλοκρηπίδα. Κάλεσε, παράλληλα, τον πρωθυπουργό να εξηγήσει, σε συνέχεια δηλώσεων του βουλευτή της ΝΔ Άγγελου Συρίγου, «γιατί έγινε η υποχώρηση στην Κάσο».

«Επί των ημερών μας γινόταν πραγματική διαπραγμάτευση»

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι ο ελληνοαμερικανικός στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί κυβέρνησής του.

«Αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι τότε γινόταν ουσιαστική διαπραγμάτευση, μεταξύ άλλων για τη χρονική διάρκεια της αμερικανικής παρουσίας στη βάση της Σούδας.

Ως ακόμη ένα παράδειγμα επικαλέστηκε το γεγονός ότι, όπως είπε, την περίοδο 2016–2018 ήταν απαγορευμένη η συζήτηση για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Εξέφρασε, πάντως, την ελπίδα ότι όσα δεν ειπώθηκαν δημοσίως κατά την επίσκεψη Ρούμπιο διατυπώθηκαν στις συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και ότι υπήρξε στήριξη προς την Ελλάδα.

Η ενόχληση για την ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επέκρινε και την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στον εθνικισμό κατά την ομιλία του στην Πνύκα.

«Είναι ανιστόρητο. Η Ευρώπη έχει αιματοκυλιστεί από τον εθνικισμό. Η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία και το “Deutschland über alles” οδήγησαν στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης και στα κρεματόρια του Άουσβιτς», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη διάκριση μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού.

«Υπαρξιακό ζήτημα» για το ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει «υπαρξιακό ζήτημα» και καλείται να επιλέξει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκονται οι ιστορικές ρίζες και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη στελέχη που κοιτούν προς τη Δεξιά και την επόμενη ημέρα. Επισήμανε ακόμη ότι η σημερινή κυβέρνηση αριθμεί έντεκα υπουργούς με πολιτική προέλευση το ΠΑΣΟΚ.

Κατηγόρησε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ότι επιμένουν σε μια «αδιέξοδη στρατηγική μονομέτωπης επίθεσης» κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εκτιμώντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει λάβει ακόμη τις τελικές αποφάσεις του.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο και θα εξελιχθεί στον «προοδευτικό πόλο».

Όχι στις «μετεγγραφές αεροδρομίου»

Τέλος, επανέλαβε ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται «ενέσεις αξιοπιστίας» και απέρριψε εκ νέου τις αποκαλούμενες «μετεγγραφές αεροδρομίου», δηλαδή τις άμεσες μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα.

Όπως διευκρίνισε, εν ενεργεία βουλευτές μπορούν να ενταχθούν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μόνο εφόσον προηγουμένως παραιτηθούν από την έδρα τους.

«Προφανώς και δεν θα δείτε στα ψηφοδέλτιά μας κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτιά μας», διεμήνυσε.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το νέο πολιτικό σχήμα, αν και έχει παρουσία μόλις τριών έως τεσσάρων μηνών, έχει ήδη «ταράξει τα πολιτικά νερά», επικαλούμενος δημοσκοπήσεις στις οποίες καταγράφει ποσοστά 20% έως 21%.