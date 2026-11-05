Αλ. Τσίπρας σε Liberation: Επέλεξα με πολιτικό κόστος να διατηρήσω την Ελλάδα στην ΕΕ – Έτοιμος για πρωθυπουργός

Tην επιλογή του να διατηρήσει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος, υπερασπίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι «η εναλλακτική θα κόστιζε πολύ περισσότερο» στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζομένους και στους νέους.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Liberation, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «επιλογή του» να διατηρήσει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη λιτότητα, καθώς και στην κριτική που δέχθηκε από ένα μέρος της Αριστεράς που προκρίνει την αντιπαράθεση ισχύος με την ΕΕ, ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφασή του.

«Στην πραγματικότητα, επέλεξα, αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος, να διατηρήσω την Ελλάδα στην ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα τους πιο ευάλωτους και, κατά κάποιον τρόπο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ. Δεν το μετανιώνω καθόλου», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εναλλακτική θα είχε πολύ μεγαλύτερο κόστος για τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζομένους και τους νέους. Υποστήριξε, επίσης, ότι η Ελλάδα κατάφερε να βγει από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, να εξασφαλίσει ρύθμιση του χρέους της και να επιστρέψει στην ανάπτυξη.

Επίσης, εξέφρασε την ετοιμότητά του να αναλάβει ξανά την πρωθυπουργία. Ερωτηθείς για το βασικό δίδαγμα που αποκόμισε από την πρώτη του πρωθυπουργική θητεία και τον πυρήνα ενός ενδεχόμενου νέου προγράμματος διακυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ετοιμότητά του να γίνει ξανά πρωθυπουργός.

«Το πρώτο δίδαγμα είναι ότι, ακόμη και με τα περιορισμένα περιθώρια που είχα στη διάθεσή μου, η Αριστερά στην εξουσία είναι πάντα χρήσιμη για τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές», δήλωσε.

Άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές, υποστηρίζοντας ότι «η ΕΕ συνεχίζει μια πολιτική που βαθαίνει τις ανισότητες και οδηγεί στην Ακροδεξιά». Στο πλαίσιο αυτό, επέρριψε ευθύνες στους ηγέτες της Δεξιάς, αλλά και ενός μέρους της Σοσιαλδημοκρατίας, για την επιδείνωση της κατάστασης στην Ευρώπη.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο νίκης της Μαρίν Λεπέν και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι για την Ευρώπη. «Οι ηγέτες της Δεξιάς, αλλά και ενός μέρους της Σοσιαλδημοκρατίας, ευθύνονται για την επιδείνωση της κατάστασης στην Ευρώπη», σημείωσε.

Ακόμα, τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης του πλούτου, προτείνοντας την εφαρμογή μιας μορφής φόρου Ζουκμάν, «με στόχο τη φορολόγηση της περιουσίας του πλουσιότερου 1% προς όφελος του 99% της ελληνικής κοινωνίας».