Αλ. Τσίπρας για ισραηλινή επέμβαση στο στολίσκο της Γάζας – Τη χαρακτήρισε διεθνής πειρατεία

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το περιστατικό με την ισραηλινή επέμβαση μεταξύ άλλων και σε ελληνικά σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα, σε ανάρτηση στο Χ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για διεθνής πειρατεία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

-Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα – Παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο

-Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας και να απαιτήσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των ακτιβιστών στις χώρες τους.

-Η Ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο αντί η διεθνής κοινότητα να ανέχεται πράξεις βίας, πειρατείας και γενοκτονίας.

-Τραγική ειρωνεία ο Tony Blair, ένα γεράκι του πολέμου, να θέλει να φέρει την ειρήνη στη Γάζα. Αυτός που είπε ψέματα και παραπλάνησε την κοινή γνώμη για την εισβολή στο Ιράκ

-Να εγκαταλείψουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την παθητική τους στάση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου και να εγγυηθούν την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών

Αναλυτικά η παρέμβαση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Πριν από οκτώ μήνες, από αυτή τη Συνέλευση, είπαμε ότι στο Παλαιστινιακό ζήτημα η Ευρώπη βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας.

Διότι απέχει πολύ από το να κάνει ό,τι μπορεί για την ειρήνη. Δυστυχώς, αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Το ζήτημα της ασφάλειας των δημοσιογράφων στη Γάζα είναι ένα σαφές παράδειγμα της απίστευτης κλίμακας καταστροφής. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, από το 2023, περισσότεροι από 240 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Αναρωτιέμαι: Πώς νιώθει ένας Ευρωπαίος πολίτης όταν, από τη μία πλευρά, υπάρχουν εκκλήσεις για σκληρές κυρώσεις, ακόμη και στρατιωτικές επεμβάσεις, και από την άλλη, η Ευρώπη κλείνει τα μάτια στη μαζική δολοφονία δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων; Σε αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει γενοκτονία.

Χθες το βράδυ δεκάδες πλοία ακτιβιστών για την ειρήνη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Αυτή είναι μια πράξη διεθνούς πειρατείας και μία σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας και να απαιτήσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των ακτιβιστών στις χώρες τους.

Είναι η Ισραηλινή κυβέρνηση που πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Αντί η διεθνής κοινότητα να ανέχεται πράξεις βίας, πειρατείας και γενοκτονίας.

Στο μεταξύ ακούμε για το σχέδιο Trump. Το οποίο, όμως, έχει πολλά γκρίζα σημεία. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού Κράτους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές χώρες αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος.

Αλλά παράλληλα, το σχέδιο για την μεταβατική υπερεθνική διοίκηση στη Γάζα, δίνει ηγετικό ρόλο στον Tony Blair.

Όμως ποιος είναι ο Tony Blair; Δεν είναι ένας οπαδός της ειρήνης.

Αλλά ένα γεράκι του πολέμου. Που είπε ψέματα και παραπλάνησε την κοινή γνώμη για την εισβολή στο Ιράκ.

Ως εκ τούτου, είναι τραγική ειρωνεία ότι αυτός ο πολιτικός να θέλει να φέρει ειρήνη στη Γάζα.

Η ειρήνη για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας λύσης δύο κρατών, στη βάση των συνόρων του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης.

Μετά από κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή όλων των ομήρων. Και με την ενεργή συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς αυτόκλητους σωτήρες.

Γι’ αυτό λοιπόν καλώ τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν την παθητική τους στάση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου και να εγγυηθούν την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών.