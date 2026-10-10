Αλ. Στεφανής για την επίσκεψη Ρούμπιο: Πολλαπλά θετικό το πρόσημο – «Η Ελλάδα είναι σημείο σταθερότητας»

Το πρόγραμμα υποστήριξης του Αγίου Όρους, οι αμυντικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του στρατηγού και επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή.

Ο κ. Στεφανής ανέφερε ότι μέσα στον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή 14 υπουργείων και εκπροσώπων του Αγίου Όρους. Στόχος είναι να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την Αθωνική Πολιτεία, όπως τα λιμάνια, τα σχολεία, οι αναστηλώσεις, οι μεταφορές, η αστυνόμευση και η πολιτική προστασία.

Όπως είπε, στη σύσκεψη θα γίνει ενημέρωση για την πορεία των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, στις 4 Ιουλίου 2025.

«Πολλαπλά θετικό» το πρόσημο της επίσκεψης Ρούμπιο

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, ο κ. Στεφανής χαρακτήρισε «πολλαπλά θετικό» το πρόσημό της. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ομιλία του στην Πνύκα, σημειώνοντας ότι έτυχε μεγάλης προβολής και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για τις αμυντικές συμφωνίες, υπογράμμισε τη σημασία της πρόβλεψης για την υποστήριξη και τη συντήρηση των οπλικών συστημάτων. Όπως ανέφερε, οι συμφωνίες αφορούν τα αναβαθμισμένα F-16, τα F-35 που αναμένεται να παραληφθούν, καθώς και άλλα οπλικά συστήματα και την εν συνεχεία υποστήριξή τους.

«Βλέπουμε ολιστικά την πρόσκτηση του υλικού και λύνουμε αυτά τα θέματα», είπε, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η Ελλάδα προμηθευόταν οπλικά συστήματα χωρίς να έχει εξασφαλίσει εγκαίρως τη συντήρησή τους.

Σχολιάζοντας την κριτική για το κόστος των συμφωνιών και την απουσία αναφοράς στην Τουρκία ή στο διεθνές δίκαιο, ο κ. Στεφανής είπε ότι δεν χρειάζεται κάθε συζήτηση να γίνεται με επίκεντρο την Τουρκία. Υπενθύμισε ότι Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται στην ίδια συμμαχία και έχουν υπογράψει συμφωνίες, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να υπερασπίζεται τις κόκκινες γραμμές της.

«Η Τουρκία και η κάθε Τουρκία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι κάνει η κυρίαρχη χώρα και πώς πετυχαίνει αυτό που θέλει μέσω των συμφωνιών της», ανέφερε.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας

Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ υποστήριξε ότι η ελληνική δημόσια συζήτηση συχνά είναι «τουρκοκεντρική», με αποτέλεσμα κάθε θέμα να εξετάζεται μέσα από το πρίσμα των σχέσεων με την Άγκυρα. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της προβάλλοντας τη γεωπολιτική της σημασία και τις υποδομές της, μεταξύ άλλων στο Στεφανοβίκειο, την Αλεξανδρούπολη και τη Σούδα.

«Σε μια περιοχή τελείως ασταθή, η Ελλάδα είναι σημείο σταθερότητας», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας αυτή τη διαπίστωση ως το σημαντικότερο μήνυμα.

Ευρωπαϊκή παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις

Για τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν και τις συζητήσεις σχετικά με τη διάθεση πετρελαίου στην αγορά, ο κ. Στεφανής εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν παρούσα όπως θα έπρεπε. Αναφέρθηκε στις ανησυχίες της Ουκρανίας ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη Ρωσία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να συμμετέχει στις σχετικές διεθνείς πρωτοβουλίες.

Όπως είπε, η εξέλιξη των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ θα επηρεάσει την πορεία των γεγονότων. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς επηρεάζουν και τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στην περιοχή του Κόλπου και στο Ιράν, περιέγραψε μια κατάσταση που, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να παραμένει σε ύφεση και να αναζωπυρώνεται κατά διαστήματα. Επισήμανε επίσης τον ρόλο του Ιράν και των Χούθι στην Υεμένη στις εξελίξεις της περιοχής.