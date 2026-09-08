Αλ Σίσι: Η κοινή βούληση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου μπορεί να εδραιώσει την ειρήνη στην περιοχή

Στη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου αναφέρθηκε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπνέλ Φατάχ αλ Σίσι, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πρότυπο περιφερειακού συντονισμού και μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ειρήνης.

Ο κ. αλ Σίσι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα αποτελεί σημαντικό έργο για την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Κύπρο για το φυσικό αέριο και τη μεταφορά του μέσω των αιγυπτιακών υποδομών προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο οικονομικό πεδίο, τόνισε τις δυνατότητες ενίσχυσης των επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των υποδομών.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις περιφερειακές εξελίξεις, εκφράζοντας τη στήριξη της Αιγύπτου στην αποκλιμάκωση και την προώθηση πολιτικών λύσεων. Για το Παλαιστινιακό, επανέλαβε την απόρριψη κάθε προσπάθειας εκτοπισμού των Παλαιστινίων και υποστήριξε τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής λύσης στη Λιβύη, αποχώρησης των ξένων δυνάμεων και διαφύλαξης της ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Αναφορά έγινε ακόμη στην κατάσταση στο Σουδάν και στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κλείνοντας, ο Αλ Σίσι επανέλαβε τη δέσμευση των τριών χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο συνεργασίας τους, με στόχο τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή.