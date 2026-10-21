Αλ. Σδούκου: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν και παραμένει παράνομο – Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει παράνομο και άκυρο, χωρίς να δημιουργεί έννομες συνέπειες για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στον Real FM 97,8

Όπως τόνισε η κ. Σδούκου, «ψηφίστηκε από το Λιβυκό Κοινοβούλιο ένα μνημόνιο που είναι παράνομο και άκυρο και δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια ως προς τα δικαιώματά μας. Αξίζει, όμως, να πούμε ότι η υπόθεση αυτή ξεκινά από το 2019, ότι υπογράφηκε από μια μεταβατική αρχή της Λιβύης που δεν είχε καν αυτό το δικαίωμα και ότι το μόνο που εν τέλει πέτυχε είναι να επαναβεβαιώσει την κοινή στάση της ΕΕ απέναντι σε αυτό το παράνομο μνημόνιο. Λίγες ώρες μετά την ψήφισή του, αντέδρασαν η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, οι οποίοι το καταδίκασαν και υπενθύμισαν ότι η ΕΕ δεν το αναγνωρίζει και το θεωρεί ανυπόστατο. Στην ίδια γραμμή αναμένεται να κινηθούν και άλλοι, γιατί έχουν ενημερωθεί σύμμαχοι και εταίροι».

Ερωτώμενη για τα επόμενα βήματα της Ελλάδας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το μνημόνιο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί υπό καμία συνθήκη και σε καμία περίπτωση. Η Ελλάδα θα κινητοποιήσει τις δυνάμεις της, θα ενημερώνει συμμάχους και εταίρους προς την κατεύθυνση αυτή και δεν θα αφήσει να εφαρμοστεί. Μέσα από την Ελλάδα, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι σχετικές ευρωπαϊκές διαδικασίες που αφορούν τη Λιβύη. Περνά και η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αλλά και η προοπτική μιας αναβαθμισμένης τελωνειακής σχέσης. Θα υπάρξουν ειδικές ενημερώσεις, όπως έχουν γίνει από χθες, θα υπάρξει μια ομόθυμη αντίδραση απέναντι στο ζήτημα αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μοχλό και κάθε εργαλείο που έχουμε, για να πετύχουμε όχι μόνο την καταδίκη και τη μη εφαρμογή του μνημονίου, αλλά και να βρεθεί ένα αρραγές τείχος απέναντί του».

Σε ερώτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια της Κρήτης, σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει δικό της σχεδιασμό, έχει δική της στρατηγική και, κυρίως, αποφασίζει η ίδια πότε και πώς θα ασκήσει τα δικαιώματά της. Έχουν περάσει οι εποχές που η ελληνική εξωτερική πολιτική καθοριζόταν αποκλειστικά από το τι κάνει η Τουρκία. Η Ελλάδα σήμερα έχει ανοίξει πολύ περισσότερο τους ορίζοντές της και έχει αποκτήσει έναν πολύ πιο ισχυρό ρόλο στην περιοχή, έχει πλέον έναν πολύ ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο. Άρα, η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν εξαντλείται στο να απαντά κάθε φορά στις κινήσεις της Τουρκίας. Με την Τουρκία επιδιώκουμε να διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και τον διάλογο, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Ταυτόχρονα, όμως, δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να θυμίσω ότι στο Ιόνιο προχωρήσαμε στη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Το κάναμε με συγκεκριμένο σχέδιο, με προετοιμασία και στον χρόνο που επιλέξαμε εμείς. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε την εξωτερική μας πολιτική. Με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση και χωρίς να ετεροκαθοριζόμαστε. Η επέκταση, λοιπόν, στα 12 ναυτικά μίλια είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Το πότε θα το ασκήσουμε είναι δική μας απόφαση». Η κ. Σδούκου, σε σχέση με τις κινητοποιήσεις, τόνισε ότι «πρώτα απ’ όλα εγώ εύχομαι να μη γίνει κανένα επεισόδιο. Αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικότερο. Να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να διαδηλώσουν να το κάνουν ειρηνικά, με ασφάλεια και να ακουστεί η φωνή τους. Είναι, άλλωστε, συνταγματικό τους δικαίωμα».

Ερωτώμενη για την πιθανότητα επεισοδίων, η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θα κατέβουν σήμερα, αλλά όσοι κι αν είναι, πρέπει να μπορούν να διαδηλώσουν με ασφάλεια. Θέλω, όμως, να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο. Αν κάποιοι προκαλέσουν επεισόδια, την πρώτη και βασική ευθύνη την έχουν εκείνοι που τα προκαλούν. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε την ευθύνη της βίας από αυτούς που την ασκούν σε κάποιους άλλους».

Για την στάση κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση πολύ σημαντική. Ευθύνη έχουν και όσοι, μέσα από τον δημόσιο ή πολιτικό τους λόγο, καλλιεργούν ένα κλίμα ανοχής απέναντι στα επεισόδια. Όταν, για παράδειγμα, ακούγονται συνθήματα όπως “να γίνει η Αθήνα Παρίσι”, όταν κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί ότι πρέπει να μεταφερθούν και εδώ οι εικόνες που είδαμε στη Γαλλία, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί, ξέρετε, τα μηνύματα αυτά μένουν. Ακόμη κι αν κάποιος έρθει μετά και τα διευκρινίσει ή τα πάρει πίσω, η πρώτη εντύπωση έχει ήδη δημιουργηθεί και μπορεί, ακόμα και χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή του, να δώσει σε κάποιους την αίσθηση ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές. Αυτά είναι λάθη που όλοι στο πολιτικό σύστημα οφείλουμε να αποφεύγουμε. Χρειάζεται υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ζητήματα που μπορούν να δημιουργήσουν ένταση».