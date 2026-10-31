Αλ. Σδούκου: Το άρθρο 23 αποσύρθηκε – Γιατί η αντιπολίτευση δεν ψηφίζει τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών;

Στο νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών, στις ουσιαστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης που ενισχύουν τη θέση τους, δημιουργώντας ένα πολύ πιο ευνοϊκό πλαίσιο, καθώς και στην κοινοβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποσύρει μία διάταξη όταν υπάρχουν ενστάσεις. Υπήρχαν ενστάσεις από την αντιπολίτευση και αυτό δείχνει κάτι που έχει αξία να το πούμε, ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι μια ζωντανή διαδικασία και αυτό είναι κάτι θετικό για τη δημοκρατία μας. Στη Βουλή τα νομοσχέδια δεν γράφονται πάνω στις πλάκες του Μωυσή, γι’ αυτό εισέρχονται στο Κοινοβούλιο, για να συζητηθούν».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς διαμαρτύρεται όταν δεν εισακούεται, αλλά μιλά για «κυβερνητικές ήττες» όταν υιοθετούνται προτάσεις της.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «υπάρχει μια πολιτική υποκρισία. Εγώ παρακολούθησα πριν από λίγες μέρες τη συζήτηση που έγινε για την απαγόρευση στα social media. ‘Ακουγα την αντιπολίτευση να λέει λίγο πολύ “μα δεν μας ακούτε, δεν μας ακούτε. Εμείς καταθέτουμε προτάσεις και δεν ακούτε, και ψηφίσατε τελικά τα δικά σας”. Όταν αποσύρεται, όμως, μια διάταξη μιλά για δήθεν ήττες. Είναι υποκριτικό».

Η κ. Σδούκου, απευθυνόμενη στην αντιπολίτευση, για το θέμα των δανειοληπτών υπογράμμισε ότι «το άρθρο 23 αποσύρθηκε. Η ουσία της συζήτησης, όμως, είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει μέσα ρυθμίσεις που προστατεύουν τους δανειολήπτες και βάζουν κανόνες. Εγώ θέλω να ακούσω τώρα την αντιπολίτευση. Αφού η διάταξη αποσύρθηκε, θα ψηφίσουν όλα τα υπόλοιπα άρθρα, τα οποία, ένα προς ένα, περιλαμβάνουν θετικότατες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες; Τώρα, που δεν υπάρχει αυτό το άρθρο 23, θα υπερψηφίσουν ή τα έκαναν όλα για τις εντυπώσεις;».

Σημείωσε ότι «δεν μπορεί η αντιπολίτευση να παριστάνει την κοινωνικά ευαίσθητη και όταν έχει μπροστά της ένα νομοσχέδιο που δίνει στον οφειλέτη περισσότερα δικαιώματα ενημέρωσης, περισσότερες ευκαιρίες ρύθμισης και ισχυρότερες δυνατότητες προστασίας και που αναγκάζει τους servicers να αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας» να μην τον ψηφίζει.

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των οφειλετών και την ενίσχυση του πλαισίου υποχρεώσεων των εταιρειών διαχείρισης.

«Δεν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσα για να προστατεύσει τους δανειολήπτες», ανέφερε.