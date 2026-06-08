Αλ. Σδούκου: Τα καινούργια κόμματα κρύβουν μέσα τους κάτι πολύ παλιό

Στο πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται με τα νέα κόμματα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnewsRadio 105,8.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερότητα και ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Ερωτώμενη δε, για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών τα διέψευσε κατηγορηματικά τονίζοντας πώς οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Όπως λέει και ο πρωθυπουργός, θέλουμε τις εκλογές την άνοιξη του ’27, αφενός διότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και αφετέρου επειδή έχει πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα».

Τόνισε πως η διεθνής ρευστότητα δεν αποτελεί λόγο πρόωρων εκλογών αλλά, αντίθετα, λόγο «για να ολοκληρωθεί αυτή η κυβερνητική θητεία», καθώς «αν ρίξουμε μια ματιά λίγο τι γίνεται στον κόσμο έξω καταλαβαίνουμε την αξία της σταθερότητας και πώς αυτή δεν πρέπει να διακινδυνεύσει».

Ερωτώμενη για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, η εκπρόσωπος Τύπου ανέλυσε ανέδειξε μία αντιφατικότητα. «Θα έλεγα πως είναι πλασματικά καινούργιο, αλλά στην ουσία πολύ παλιό» τονίζοντας πως πίσω «από χρώματα,λογότυπα και ονόματα, η νοοτροπία είναι εντελώς ίδια». Σε ερώτηση για το ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι «έχει φτάσει στη θέση που έφτασε και μάλλον θα πρέπει να αναρωτηθεί το ίδιο τι έφταιξε. Γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν ζητούσαμε να ασκεί με θεσμικό τρόπο αντιπολίτευση, με δημιουργικότητα και προτάσεις, το ίδιο επέλεγε την ισοπεδωτική κριτική και τον λαϊκισμό. Επέλεγε στην ουσία να μεταβληθεί σε ΣΥΡΙΖΑ και αφιέρωνε εννιά από τα δέκα λεπτά που μπορεί να είχε ως τηλεοπτικό χρόνο στη σκανδαλολογία και τον τοξικό λόγο. Νομίζω έγινε φανερό ότι ο κόσμος θέλει προτάσεις».

Ταυτόχρονα, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «στη Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγουμε αντιπάλους, δεν σκεφτόμαστε ποιος “μας βολεύει”, δεν το σκεφτόμαστε έτσι, καθόλου. Εμείς θέλουμε να πιάνουν τόπο τα μέτρα που παίρνουμε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής για τους συμπολίτες μας. Κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια με βάση τις δυνατότητες που έχουμε, το μαγικό ραβδί για να διορθωθούν όλα δεν υπάρχει ακόμη». Κατέληξε δε, πως «ο κόσμος που ψηφίζει θα επιλέξει ποιον θέλει για δεύτερο και τρίτο. Για εμάς έχει τεράστια σημασία όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης να μιλήσουμε για την αξιοπιστία στην πολιτική, καθώς «ό,τι ακριβώς υποσχεθήκαμε το ’23 το κάναμε, το υλοποιήσαμε».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «στις επόμενες εκλογές, ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση, θα συγκρουστούν δύο μέτωπα, δύο φιλοσοφίες πολιτικής. Από τη μία είναι η ορθολογική άσκηση πολιτικής, αυτή που πρεσβεύουμε εμείς, που είναι η ευθύνη και οι συγκεκριμένες λύσεις και, από την άλλη, είναι αυτό το μέτωπο του θορύβου, των εύκολων συνθημάτων».