Αλ. Σδούκου: Ρήξη με το πελατειακό κράτος – Υπάρχουν δύο διαφορετικές Ελλάδες

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και στο ACTION 24, αναφέρθηκε στην ανάγκη ριζικής αλλαγής στη σχέση κράτους και πολίτη, με αιχμή τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την εξάλειψη των πελατειακών πρακτικών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με θεσμική σοβαρότητα, δεν συγκαλύπτει προβλήματα και σέβεται απόλυτα τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο αθωότητας.

Η κ. Σδούκου τόνισε πως “το ζητούμενο είναι να μην χρειάζεται ο πολίτης να απευθύνεται πουθενά και να μην χρειάζεται κανένας βουλευτής να παρεμβαίνει για να λυθεί ένα ζήτημα. Αυτό σημαίνει ένα πραγματικά ψηφιακό κράτος. Σήμερα έχουμε μπροστά μας δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα που ξέρουμε μέχρι τώρα, που βασιζόταν στο ρουσφέτι, στο “βρες μια άκρη”, στο “βάλε κάπου το παιδί μου”, στις προσωπικές εξυπηρετήσεις. Και η Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε, με κανόνες, διαφάνεια και ψηφιακές διαδικασίες”.

Πρόσθεσε ότι το gov.gr είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής. “Έδωσε τη δυνατότητα στον πολίτη να εξυπηρετείται απευθείας, χωρίς να παρακαλεί κανέναν. Και αυτό δεν είναι απλώς μια τεχνική αλλαγή. Είναι μια βαθιά θεσμική τομή που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος αλλά και το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σχέση με αυτό”, ανέφερε.

Εξήγησε ότι αυτή η αλλαγή δεν θα είναι γραμμική, ούτε μπορεί να είναι απολύτως άμεση, καθώς “αυτή η κατάσταση είναι βαθιά ριζωμένη στη χώρα. Το εύκολο θα ήταν να συμβιβαστείς με το παλιό και να συνεχίσεις όπως πριν. Το δύσκολο είναι να συγκρουστείς, να σπάσεις αυτά τα δίκτυα εξάρτησης και να χτίσεις θεσμούς που λειτουργούν για όλους. Εκεί κρίνεται στην πράξη η πολιτική βούληση”.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή νοοτροπίας στη λειτουργία του κράτους, τονίζοντας πως “όλοι μπορούμε να θυμηθούμε πώς λειτουργούσε το Δημόσιο παλαιότερα, για μια υπόθεση στην εφορία, για μια σύνταξη, για μια μεταγραφή φοιτητή ή ακόμη και για ένα χειρουργείο, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνα, να βρεις κάποιον, να ζητήσεις εξυπηρέτηση. Αυτή η εικόνα αλλάζει. Σήμερα μπαίνει τάξη με κανόνες και διαδικασίες που έχουν ουδέτερο χαρακτήρα και πολλές φορές δεν απαιτούν την επαφή με κάποιον, αλλά γίνονται ηλεκτρονικά”.

Έδωσε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στο ότι η αλλαγή αυτή εκτείνεται όχι μόνο στις καθημερινές συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά και στην επιλογή ανώτερων στελεχών και διοικήσεων, τόνισε δε “δείτε τι γίνεται με τις θέσεις ευθύνης. Όποιος θέλει να αναλάβει, περνά μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες. Αυτό είναι μια ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας, από τις προσωπικές παρεμβάσεις στους θεσμούς”. Αναφερόμενη στη δημόσια συζήτηση για τις δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή, η κ. Σδούκου υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και θεσμικής στάσης. “Η διαφάνεια δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ανθρωποφαγία. Στη δημόσια σφαίρα ακούγονται ονόματα, δημιουργούνται εντυπώσεις και αμφισβητούνται υπολήψεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί έχουν τεκμήριο αθωότητας. Δεν καλούνται να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Η ενοχή πρέπει να αποδειχθεί στο δικαιικό μας σύστημα”, σημείωσε. Υπογράμμισε ότι “γι’ αυτό δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος απλώς επικαλείται έναν βουλευτή, περιπτώσεις όπου ένας πολίτης αισθάνεται αδικημένος και ζητά να μεταφερθεί το αίτημά του, αλλά και άλλες πιο σοβαρές. Όλα αυτά πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά”.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά να χρησιμοποιεί την τακτική της τμηματοποιημένης δικογραφίας για πολιτικούς λόγους, υπογράμμισε ότι “δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας θεσμός όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκεται σε εσωτερικά ή συμμετέχει σε πολιτικά παιχνίδια σε μια χώρα. Από εκεί και πέρα, όμως, ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης, πράγματι δημιουργούνται ερωτήματα. Υπάρχει η αίσθηση ότι δεν έγινε με τον πιο προσεκτικό τρόπο, κάτι που μπορεί να επηρεάζει και την ίδια την εικόνα και την αξιοπιστία του θεσμού. Ωστόσο, το πιο σημαντικό δεν είναι το πότε έρχεται μια δικογραφία ή αν θα ακολουθήσουν και άλλες. Το κρίσιμο είναι το περιεχόμενο των στοιχείων και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση, ως προς το αν έχουν ελεγχθεί πλήρως τα δεδομένα, αν τεκμηριώνεται πραγματική ζημία σε όλες τις περιπτώσεις και αν υπάρχει σαφής και αποδεδειγμένη εμπλοκή των προσώπων που αναφέρονται”. Σημείωσε δε ότι “προφανώς, την ποινική αξιολόγηση την κάνει αποκλειστικά η Δικαιοσύνη. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει μια σταθερή θέση ήδη από το 2019, όταν τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του Συντάγματος ώστε η άρση ασυλίας να είναι ο κανόνας, εκτός αν συνδέεται με τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Παρ’ όλα αυτά, κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Σε μια δημοκρατία όλοι κρίνονται, η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, αλλά και η δικαστική εξουσία δεν είναι υπεράνω κριτικής και λογοδοσίας. ‘Αλλο, βεβαίως, είναι η απόλυτη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, που είναι αδιαπραγμάτευτη και διασφαλίζεται στην πράξη. Η αξιοπιστία των θεσμών χτίζεται καθημερινά μέσα από τη στάση και τη δουλειά τους και, όπως διαφαίνεται από τοποθετήσεις εμπλεκομένων, η εικόνα της υπόθεσης ίσως είναι πιο σύνθετη από αυτή που αρχικά παρουσιάστηκε. Γι’ αυτό χρειάζεται όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί και φειδωλοί στα συμπεράσματά μας”.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε ότι “αυτή η συζήτηση θυμίζει τις αθλητικές εφημερίδες στη μεταγραφική περίοδο που κάθε φορά γράφουνε με φανταστικά σενάρια χωρίς να ξέρουν αν όλα αυτά εντάσσονται και απαντούν στις ανάγκες της ομάδας, τους στόχους και τις οικονομικές δυνατότητες. Καταλήγει τελικά κάθε καλοκαίρι να είναι η μικτή κόσμου στη χώρα μας έτσι και στα πολιτικά τραπέζια. Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο μιλάμε για εκλογές χωρίς να κοιτάζουμε αν έχει λογική κάτι τέτοιο, αν γίνεται πόλεμος δίπλα μας και χρειάζεται σταθερότητα ή αν υπάρχει ένας σχεδιασμός που αν ανατραπεί θα μας κοστίσει πάρα πολύ όπως για παράδειγμα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διακινδυνεύσουν”.

Κλείνοντας η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι “η χώρα το τελευταίο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως υπεύθυνος πρωθυπουργός δεν πρόκειται να τη βάλει σε περιπέτειες για οποιοδήποτε λόγο. Νομίζω ότι η σταθερότητα που έχουμε είναι πραγματικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Δεν πρόκειται να το διακινδυνεύσουμε”.