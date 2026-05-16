Αλ. Σδούκου: Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε 11-12 χρόνια πίσω

«Οπρωθυπουργός είπε ότι μια 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Να μην επιτρέψουμε δηλαδή η χώρα μας να γυρίσει πίσω σε μια κατάσταση που όλοι θυμόμαστε», ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου στο συνέδριο της ΝΔ.

Η εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος αναρωτήθηκε αν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ στην πανδημία, στην υβριδική επίθεση στον Έβρο, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην επίθεση της Χαμάς.

«Σκεφτείτε τι απέφυγε η Ελλάδα δίνοντας ψήφο στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», υπογράμμισε.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της ανεργίας από το 18% το 2019, σήμερα κάτω από 8%.

«Υπάρχει πλήρης επίγνωση σε σχέση με την ακρίβεια που την πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι στο τέλος να κερδίσουμε και την ακρίβεια», ανέφερε.

Επίσης μίλησε για τις αλλαγές στο ΕΣΥ και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τόνισε πως πάνω από 6 εκ πολίτες έχουν συμμετάσχει σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και 200.000 άνθρωποι πρόλαβαν.

«Κριτής όλων μας είναι ο πολίτες, οι ψηφοφόροι που εμείς τους υπολογίζουμε πολύ. Αναγνωρίζουν την προσπάθεια και τα θετικά που έχει κάνει η κυβέρνηση», σημείωσε η κα Σδούκου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ισχυροποίηση της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

«Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε 11-12 χρόνια πίσω. Η επταετία που πέρασε έχει δώσει την απάντηση αν μπορούμε να κάνουμε όσα υποσχόμαστε», τόνισε η Αλεξάνδρα Σδούκου.