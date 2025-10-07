Αλ. Σδούκου: Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από την κοινωνία και έχει αποτύχει και ως πρώην πρωθυπουργός και ως αρχηγός κόμματος

Σχολιάζοντας την παραίτησή του Αλέξη Τσίπρα η Αλεξάνδρα Σδούκου είπε πως ως ΝΔ το μόνο που μπορούν να ευχηθούν στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά είναι «καλά ξεμπερδέματα».

«Επειδή τη ΝΔ δεν την αφορά, δεν είναι πρόβλημα η όποια μελλοντική απόφαση του κ. Τσίπρα. Εμάς αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και σε αυτό εστιάζουμε.

Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από την κοινωνία και έχει αποτύχει και ως πρώην πρωθυπουργός και ως αρχηγός κόμματος. Όσο και να επιχειρήσει να παρουσιάσει μία εντύπωση του ‘’άλλα καταλάβατε, εγώ αλλιώς τα έκανα’’. Ο λαός ξέρει και θα κρίνει», δήλωσε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.