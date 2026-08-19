Αλ. Σδούκου: Μονομερής ενέργεια τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν αποδέχεται τετελεσμένα

«Μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο», χαρακτήρισε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται καμία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων μέσω μονομερών ενεργειών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ μίλησε στο MEGA News και στον Alpha Radio 98.9 για τις τουρκικές προκλήσεις, την εθνική ισχύ, τη μείωση του χρέους και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

«Μονομερής ενέργεια που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα»

Ειδικότερα, αναφερόμενη στις τουρκικές ανακοινώσεις για τη δημιουργία των δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η συγκεκριμένη κίνηση της Τουρκίας έρχεται αφού έχουν προηγηθεί οι νόμιμες ανακηρύξεις θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Εδώ, όμως, έχουμε μια προσπάθεια να ντυθούν με περιβαλλοντικό μανδύα παλιές και παράνομες τουρκικές αξιώσεις, που δεν εμφανίστηκαν σήμερα, ξεκινούν από τη δεκαετία του ’70. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πράγματι μπορεί η Τουρκία με μία μονομερή πράξη να αλλάξει τις Συνθήκες, το Διεθνές Δίκαιο και τη γεωγραφία, ούτε μπορεί να δημιουργήσει δικά της δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών.

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται καμία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων μέσω μονομερών ενεργειών και η αντίληψη ότι μπορεί κάποιος να χαράζει όπως θέλει, αγνοώντας την ύπαρξη και τα δικαιώματα νησιών, είναι μια τουρκική φαντασίωση που δεν γίνεται αποδεκτή».

Τόνισε δε ότι «αντίστοιχα, οι προσπάθειες που έκανε μέσω του λεγόμενου τουρκολιβυκού μνημονίου στην πράξη έπεσαν στο κενό. Δεν απέκτησε ποτέ διεθνή νομιμοποίηση, ούτε δέσμευσε την Ελλάδα, ούτε παρήγαγε δικαιώματα σε βάρος της. Φάνηκε και από τις ενεργειακές συμφωνίες που συνάψαμε εμείς για τις γεωτρήσεις, κανείς δεν έδωσε σημασία στο μνημόνιο αυτό και δεν ζήτησε ούτε την άδεια ούτε την άποψη της Τουρκίας».

«Απάντηση η εθνική μας ισχύ»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε πως «το γεγονός ότι καθόμαστε σ’ ένα τραπέζι και συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία. Σημαίνει ότι θέτουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Ξέρουμε καλά πως η Τουρκία έχει μία πάγια τακτική, να δημιουργεί θόρυβο και φασαρία» προσθέτοντας πως το να μιλάς με μία χώρα δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεις και τις παράνομες απαιτήσεις του.

Υπογράμμισε δε ότι «η Ελλάδα που αναπτύσσεται με επενδύσεις, που μειώνει το δημόσιο χρέος και αποκτά επενδυτική βαθμίδα, που έχει την οικονομία για να μπορεί να διαθέτει πόρους σταθερά για την άμυνα, που ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ με όλους τους εξοπλισμούς που κάναμε και που διαθέτει ένα πλέγμα στρατηγικών συμμαχιών, όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία έχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, δεν είναι φοβική. Έχει μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση και θέλει να κάνει διάλογο αλλά έχει καθαρές και διαχρονικές κόκκινες γραμμές και έχει και την ετοιμότητα να απαντήσει αν και όπως χρειαστεί».

«ΔΕΘ ενίσχυσης εισοδημάτων»

Αναφερόμενη στις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κ. Σδούκου τόνισε ότι το πλήρες περιεχόμενο των παρεμβάσεων θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μπορούμε, ωστόσο, να πούμε ότι «οι παρεμβάσεις θα ενισχύσουν το εισόδημα των συμπολιτών μας, για να μειωθεί η πίεση στην καθημερινότητά τους. Θα έχουμε μέτρα προφανώς που θα εφαρμοστούν μέσα στο 2027 και θα αφορούν όλους τους συμπολίτες μας, συνταξιούχους, μισθωτούς, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες».

Σημείωσε δε ότι «ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους ανθρώπους που ανοίγουν κάθε πρωί το κατάστημά τους, δημιουργούν θέσεις εργασίας, πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και κρατούν όρθια την πραγματική οικονομία. Είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και πρέπει να βλέπουν ότι η συνέπεια και η προσπάθειά τους ανταμείβονται».

«Υποχρέωσή μας προς τα παιδιά μας η αποπληρωμή χρέους»

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ, η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι «αν στο σπίτι σας έχετε ένα δάνειο που χρωστάτε και πρέπει να πληρώνετε δόσεις για τα επόμενα 30 χρόνια, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να περάσει το δάνειο αυτό στα παιδιά σας. Θα κάνατε ό,τι είναι δυνατόν από το κομπόδεμα που έχετε, εάν μπορείτε να τα καταφέρετε, να πληρώσετε κάτι παραπάνω, για να μην κληρονομήσουν τα παιδιά το χρέος, χωρίς να στερείστε όμως ταυτόχρονα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό σας και χωρίς εκπτώσεις στις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψετε. Αυτό κάνουμε και εμείς. Νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής ευθύνης».

«Να μας πουν πώς θα το κάνουν»

Απαντώντας στη θέση του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ. για περισσότερες δαπάνες στο παρόν και όχι για αποπληρωμή χρεών, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «μία σοβαρή κυβέρνηση κάνει και τα δύο. Και στηρίζει την κοινωνία και μειώνει και το δημόσιο χρέος. Εμείς αυτό κάνουμε και δεν θεωρώ ότι είναι αντίθετες πολιτικές.

Σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αυτά δεν μπορούν να μετατραπούν σε νέες παροχές, γιατί η Ελλάδα, όπως και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, λειτουργεί με συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες και έχει ένα συγκεκριμένο όριο ετήσιας αύξησης των νέων δαπανών, τη λεγόμενη οροφή δαπανών. Αν θέλουν να παρακάμψουν αυτούς τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να μας το πουν, να μας πουν επίσης πώς θα το κάνουν και τι συνέπειες θα έχει».