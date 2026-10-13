Αλ. Σδούκου: Κανένας μόνος του στην ενεργειακή κρίση – Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο

Στον «εκλογικό στόχο της ΝΔ» και στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον Alpha Radio 98.9 FM και στον Αθήνα 9.84 FM.

Η κυβέρνηση περιορίζει τις συνέπειες της κρίσης

Η κ. Σδούκου, ερωτώμενη για την κρίση και τις συνέπειές της, έκανε λόγο για μία σοβαρή διεθνή ενεργειακή διαταραχή που επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Πρέπει να κάνουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον περιορισμό των συνεπειών που έχουν όλα αυτά. Δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση που ξεκίνησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε μπορεί να καθορίσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό που οφείλει να κάνει είναι να περιορίσει τις συνέπειες αυτής της κρίσης για τους πολίτες και αυτό κάνουμε», είπε, μεταξύ άλλων.

Όπως ανέφερε, «πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που βιώνουμε είναι μια τρομερή ενεργειακή καταιγίδα. Καμία κυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, ανεξάρτητα από τα μέτρα που μπορεί να λάβει και τους διαθέσιμους πόρους που έχει στη διάθεσή της».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε, επίσης, ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και, όπως είπαμε, κάθε 15 μέρες θα αξιολογούμε την κατάσταση, την ανάγκη αλλά και τις δυνατότητες νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

Δημοσιονομική υπευθυνότητα και στήριξη της κοινωνίας

Η κ. Σδούκου τόνισε τη σημασία της κυβερνητικής επιλογής να συνδυάζει τη στήριξη των πολιτών με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, σημειώνοντας ότι η υπευθυνότητα προϋποθέτει την αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική πορεία της χώρας.

«Η υπευθυνότητα για έναν πρωθυπουργό σημαίνει να θέλει να σταθεί δίπλα στους πολίτες και να δώσει το μέγιστο που μπορεί, χωρίς να διαταράξει τους δημοσιονομικούς και τους ευρωπαϊκούς κανόνες», σημείωσε.

Υπογράμμισε, δε, ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η χώρα μας πέρασε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Όταν ξεκινήσαμε το 2019, υποσχεθήκαμε κάποια πράγματα και τα κάναμε. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ, μειώσαμε τις εισφορές που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κάναμε πολλά. Δυστυχώς, η ακρίβεια δεν τα αφήνει να φανούν πλήρως στην τσέπη των πολιτών, αλλά κάναμε πολλά. Και δεν πρέπει ποτέ να τινάξουμε τα δημοσιονομικά μας στον αέρα. Πληρώσαμε πολύ ακριβά τη χρεοκοπία και την πολυετή κρίση. Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε εκεί».

Αυτοδυναμία σημαίνει σταθερότητα

Ερωτώμενη για την απάντηση του πρωθυπουργού στο υποθετικό ενδεχόμενο ενός εκλογικού αποτελέσματος 25%, η κ. Σδούκου τόνισε πως «δεν πρέπει να κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Έκαναν στον πρωθυπουργό μια υποθετική ερώτηση και έδωσε μια απλή και ανθρώπινη απάντηση.

Όπως σημείωσε, «η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 30%-31% και έχουμε νομίζω, το δικαίωμα να πούμε στον κόσμο ότι διεκδικούμε να φτάσουμε στο 36%-37%. Έχουμε έναν καθαρό στόχο. Θέλουμε αυτοδυναμία, δουλεύουμε γι’ αυτήν και πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Και τη θέλουμε γιατί η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα, με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η αυτοδυναμία δεν είναι ούτε αυτοσκοπός ούτε πολιτικό καπρίτσιο. Είναι η δυνατότητα να έχεις μια κυβέρνηση που αποφασίζει γρήγορα και εφαρμόζει την πολιτική της».