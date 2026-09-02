Αλ. Σδούκου: Ισχυρότερη οικονομία σημαίνει μεγαλύτερο εισόδημα για τους πολίτες

Ηεκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 TV περιέγραψε το πολιτικό μήνυμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα όρια της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και την τακτική της αντιπολίτευσης έναντι της κυβέρνησης.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «στην περσινή ΔΕΘ η στόχευση του πρωθυπουργού ήταν να δουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι οικογένειες, οι νέοι και η μεσαία τάξη, αυξήσεις στην τσέπη τους.

Ο ίδιος στόχος παραμένει και φέτος: να αυξηθεί το εισόδημα όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας, καθώς οι φετινές εξαγγελίες θα αφορούν περισσότερες κοινωνικές ομάδες από πέρυσι, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Όπως τόνισε, «ο καθένας, η κάθε κατηγορία, ο ελεύθερος επαγγελματίας, οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, αυτοί που κάθε μέρα κάνουν τη δουλειά τους, ανοίγουν το μαγαζί τους, πληρώνουν τους μισθούς των εργαζομένων, τις εισφορές και τους φόρους και προσπαθούν να μείνει κάτι στην άκρη, δικαιούνται και προσμένουν κάτι, και ορθά. Σε αυτούς θα μιλήσουμε από τη ΔΕΘ».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφερόμενη στην ακρίβεια παραδέχτηκε «πως το εισόδημα ροκανίζεται από όλη αυτή την πίεση που προέρχεται από τον εξωγενή πληθωρισμό, από τις αυξήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ και του πολέμου στην Ουκρανία» και η κυβέρνηση προσπαθεί διαρκώς να το αντιμετωπίσει με αύξηση του εισοδήματος και μείωση των τιμών. Επανέλαβε ωστόσο, πως υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά όρια τα οποία η αντιπολίτευση αγνοεί εσκεμμένα.

«Αν βγει η αντιπολίτευση και πει “εγώ θα δώσω περισσότερα”, απλά θα λέει ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορεί να δώσει περισσότερα. Είναι συγκεκριμένος ο κουμπαράς που υπάρχει κάθε φορά και ταυτόχρονα υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, όπως η οροφή δαπανών, που σου επιτρέπουν συγκεκριμένες αυξήσεις σε ό,τι δίνεις από τη μία χρονιά στην άλλη».

Αναφερόμενη στην υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να στηρίξει την υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα.

Ο κάθε αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να λειτουργεί θεσμικά. Αυτή η θέση υπερβαίνει την κομματική ταυτότητα, κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου» είπε και πρόσθεσε ότι αυτός που προεδρεύει των συνεδριάσεων, πρέπει να έχει αποδείξει ότι είναι ενωτικός και όχι διχαστικός και «η κ. Ακρίτα έχει δείξει τα ακριβώς αντίθετα με την πολιτική της πορεία». Τόνισε δε, ότι «το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί έμμεσα να φέρει στην επικαιρότητα τον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι, δυναμώνοντας λίγο τη φωνή του, μπορεί να κάνει μία μικρότερη ή μεγαλύτερη πολιτική ζημιά στον Τσίπρα, έτσι ώστε να μειωθεί η δημοσκοπική διαφορά του με το ΠΑΣΟΚ».

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είπε ψέματα στο συγκεκριμένο θέμα. Μας έλεγε ότι είναι πάντοτε πολύ θεσμικό και ότι υποστηρίζει οποιαδήποτε υποψηφιότητα των άλλων κομμάτων για τη θέση του αντιπροέδρου, με εξαίρεση όσες προέρχονται από ακροδεξιά κόμματα. Αλλά δεν μας είπε -και δεν νομίζω ότι το ξέχασε- γιατί, όταν η Πλεύση Ελευθερίας είχε προτείνει τον κ. Χουρδάκη για τη θέση του αντιπροέδρου, 24 από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον ψήφισαν».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στην στόχευση της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων εκλογών, επισημαίνοντας ότι «θα επιχειρήσουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία, κάτι που θεωρούμε καλύτερο για τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας, αλλά και κάτι στο οποίο μας οδηγούν τα γεγονότα. Για παράδειγμα, θυμηθείτε ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες αποφάσισε ότι δεν θέλει καμία συνεργασία μαζί μας».