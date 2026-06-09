Αλ. Σδούκου: Η Νέα Δημοκρατία είναι επιλογή ευθύνης και όχι ρίσκου

Στη βασική διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, στο πολιτικό διακύβευμα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, αλλά και στην έως τώρα στάση του κ. Σαμαρά, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ERTnews και στο OPEN TV.

Όσον αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης η κ. Σδούκου σημείωσε πως «υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια να παρουσιαστεί ο κύριος Τσίπρας ως κάτι φρέσκο, καινούργιο, αλλά δυστυχώς για αυτούς την ιστορία δεν μπορούν να την ξαναγράψουν. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ο κύριος Τσίπρας, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλοι οι Έλληνες. Πρόκειται για τον άνθρωπο που δίχασε, έριξε τη χώρα στα βράχια, την έπαιξε στα ζάρια και μας φόρτωσε ένα αχρείαστο μνημόνιο και υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία», προσθέτοντας πως «την ώρα που θέλει να παρουσιαστεί ως άφθαρτος, τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του δεν ξεγράφονται».

Η εκπρόσωπος της ΝΔ εστίασε στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, επαναλαμβάνοντας πως θα βρεθούν αντιμέτωπες δύο διαφορετικές φιλοσοφίες: Από τη μία «το μέτωπο της λογικής και της ευθύνης, που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία» και από την άλλη «το μέτωπο των κενών συνθημάτων και του θορύβου, που έχει ως κεντρικό αίτημα να φύγει ο Μητσοτάκης χωρίς όμως καμία ουσιαστική πρόταση και προγραμματικές θέσεις».

Πρόσθεσε πως απέναντι στην ασάφεια της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση απαντά με βασικό σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «ανατρέξτε σε όσα υποσχεθήκαμε το 2023 και δείτε αν ολοκληρώθηκαν στο ακέραιο», προσθέτοντας πως η ΝΔ επιλέγει να μιλά με το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο παρελθόν.

Η κ. Σδούκου, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΝΔ έχει σχέδιο αποδόμησης του κ. Σαμαρά, υπογράμμισε ότι «αυτή είναι μια άστοχη κατηγορία που διαψεύδεται από τα γεγονότα», επισημαίνοντας πως τα στελέχη της ΝΔ εκφράζονται με μεγάλη ηπιότητα έναντι του κ. Σαμαρά, αλλά όταν η ΝΔ δέχεται εντελώς άδικες επιθέσεις θα απαντά.

Εμείς απαντάμε σε μία άδικη επίθεση του κυρίου Σαμαρά ως προς τα πεπραγμένα του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Αυτό όμως ούτε είναι, ούτε λέγεται οργανωμένο σχέδιο, είναι καθαρή πολιτική απάντηση. Από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Σαμαράς επιθυμεί να κάνει ένα νέο κόμμα, θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά και θα το κρίνει ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα», είπε.