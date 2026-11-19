Την πεποίθηση ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι εφικτή υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στην ΕΡΤnews και στη NAFTEMORIKI TV, ενώ τόνισε πως η ΝΔ θα προσέλθει στην εξεταστική για τα κόκκινα δάνεια με στοιχεία και στόχο να φανεί η αλήθεια.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, γιατί πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται να έχει μία σταθερή κυβέρνηση, μία αυτοδύναμη κυβέρνηση, για να υπάρχει το τρίπτυχο: ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει, ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και λογοδοσία. Ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, έχω ένα συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποίησης. Εμείς απλά λέμε ότι είναι αναγκαία συνθήκη η χώρα μας να κυβερνηθεί από την επόμενη κιόλας μέρα καθώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να σταματήσει τον χρόνο όταν γύρω μας συμβαίνουν τα μύρια όσα. Λέμε ότι γι’ αυτό διεκδικούμε την αυτοδυναμία και πιστεύω ότι είναι εφικτή. Θα τη διεκδικήσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει την πολιτική του ευθύνη».

Υπογράμμισε δε ότι «οι διεθνείς εξελίξεις και το περιβάλλον αβεβαιότητας καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη δυνατότητα γρήγορης λήψης και εφαρμογής αποφάσεων. Μέσα σε ένα περιβάλλον πολέμων, ανακατατάξεων, αβεβαιότητας, που απαιτεί και στη χώρα μας κάποιες αποφάσεις να λαμβάνονται με ταχύτητα και να υλοποιούνται, θεωρούμε ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση με τα σημερινά δεδομένα. Φυσικά, ο κόσμος είναι αυτός που τελικά θα επιλέξει και θα αποφασίσει αν θέλει να δώσει αυτοδυναμία, αυτό δεν είναι δεδομένο. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να προσεγγίσουμε κόσμο ο οποίος έχει απομακρυνθεί, δεν έχει πάει κάπου αλλού αυτή τη στιγμή. Είναι σκεπτικός και δυσαρεστημένος με κάποια πράγματα. Με αυτόν τον κόσμο πρέπει να μιλήσουμε μέχρι την ημέρα των εκλογών και πρέπει να εξηγήσουμε και να πείσουμε για ποιο λόγο λέμε πως αυτοδυναμία είναι η ενδεδειγμένη λύση».

Το ΠΑΣΟΚ και η ευθύνη της επόμενης ημέρας

Απαντώντας σε ερώτηση περί συνεργασιών, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι η ΝΔ «πολύ καθαρά και ειλικρινά λέει πως έχουμε έναν στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα είναι επιλογή των Ελλήνων ψηφοφόρων. Σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, λέμε πολύ καθαρά: για να ξέρετε ποιες είναι οι σκέψεις μας και ποιες είναι οι επιλογές μας, δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε ούτε με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ούτε με την κυρία Λατινοπούλου. Με ποιον θα μπορούσαμε δυνητικά να πάμε, με ποιον θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε; Με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει, όμως, όχι. Τη συνεργασία, ξέρετε, δεν μπορείς να την επιβάλλεις σε κανέναν».

«Θα δώσουμε το παρών στην εξεταστική επιτροπή»

Σε ερώτηση για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία για τα κόκκινα δάνεια, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον η ιστορία πίσω από αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε με κάποιον τρόπο να βάλει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή μάλιστα έβαλε και τους ανθρώπους εκεί πάνω στον εξώστη τους και τους έδειχνε ότι φταίνε αυτοί για ό,τι έγινε στην περίοδό του. Έρχεται τώρα, μετά την αλλαγή ηγεσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, να κάνει μία κίνηση “καμικάζι”: να καταθέσει αυτή την πρόταση εξεταστικής επιτροπής και να βάλει μέσα και την περίοδο διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Να βάλουν στον εξώστη αυτή τη φορά και τον κύριο Τσίπρα. Εμείς σε αυτό το αντιπολιτευτικό νταβαντούρι δεν έχουμε κανέναν λόγο να πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό ΣΥΡΙΖΑ – Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, που μπαίνει στη μέση καθώς θεωρεί πως ό,τι κάνει κακό στον Τσίπρα κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ, εμείς δεν θα μπούμε.

Είπαμε, λοιπόν, “παρών”, και τώρα είναι για εμάς μία εξαιρετική ευκαιρία να πάμε και στην ουσία της υπόθεσης. Όχι σε τηλεοπτικό χρόνο, που ποτέ δεν επαρκεί, αλλά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής θα συζητήσουμε αναλυτικά όλους τους νόμους, ό,τι έκανε ο καθένας και η αλήθεια θα φανεί. Εξάλλου, έχουμε πάρα πολλά να πούμε ως Νέα Δημοκρατία για αυτά που έχουμε κάνει για να βοηθήσουμε τους δανειολήπτες. Να πω ενδεικτικά κάποια από αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση: έχουμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί κατά 27 δισ. ευρώ, αλλά και πάλι είναι πολλά και το πρόβλημα παραμένει. Προστατέψαμε την πρώτη κατοικία και τώρα, με τον τελευταίο νόμο του Σεπτεμβρίου, θεσπίσαμε επιτόκιο 3%. Θα τα πούμε, λοιπόν, όλα στην εξεταστική επιτροπή».