Αλ. Σδούκου: Η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται κάθε μέρα – Έχουμε δώσει ήδη 1 δισ. για την ενεργειακή κρίση0

Στην ενεργειακή κρίση και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ TV και στο Mega News TV, ενώ σχολίασε και όσα προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας.

Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αναφερόμενη στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Σδούκου σχολίασε τα μηνύματα του πρωθυπουργού και ιδιαίτερα στο ότι πρέπει «να συμπεριφερόμαστε σεμνά και ταπεινά και να είμαστε πολύ προσεκτικοί, για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να μας δώσουν την ψήφο τους. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζει να μας εμπιστευτούν ξανά και γιατί είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε μια πορεία ανάπτυξης και σταθερότητας». Ερωτώμενη για την απουσία μελών της κυβέρνησης και πρώην προέδρων, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «Οι πολίτες ξέρετε δεν κρατάνε απουσιολόγιο να μετράνε ποιος ήρθε και ποιος δεν ήρθε, για να αποφασίσουν αν θα μας ψηφίσουν στις εκλογές. Οι πολίτες κοιτάζουν τη δουλειά που κάνουμε και αν δίνουμε λύσεις στα προβλήματα.

Η Νέα Δημοκρατία τιμά όλους τους προέδρους και χθες έγινε το ίδιο. Όλοι οι πρόεδροι εχουν συμβάλει στην ιστορική πορεία αυτής της παράταξης και τα ονόματά τους είναι συνδεδεμένα με μεγάλες στιγμές στη χώρα μας». Σημείωσε δε ότι «ο Κώστας Καραμανλής έχει μια ξεχωριστή θέση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ιστορικό κεφάλαιο. Και το ότι δεν ήταν εκεί δεν αλλάζει κάτι. Όλοι οι νεοδημοκράτες έχουν την ίδια σχέση, την ίδια άποψη και την ίδια αγάπη γι’ αυτόν, αλλά και ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία». Για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, υπογράμμισε ότι «ήταν στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και είμαι σίγουρη ότι όταν θα έρθει και η ώρα των εκλογών και πάλι στην πρώτη γραμμή θα είναι, ενώ τώρα απουσίαζε λόγω υποχρεώσεων στο Ευρωκοινοβούλιο».

«Έχουμε πάρει μέτρα 1 δισ. ευρώ»

Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «για να ξοδέψουμε παραπάνω χρήματα -που στην προκειμένη περίπτωση προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής– πρέπει να είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Μέχρι τώρα, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που ζούμε και που επηρεάζει την οικονομία μας και τις τσέπες μας, πήραμε μέτρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αξιολογώντας κάθε δεκαπενθήμερο ποια είναι τα δεδομένα, ποιες είναι οι τιμές, πώς πάει η κατάσταση συνολικά».

Υπογράμμισε δε ότι «κάθε μέτρο πρέπει να το βλέπει κανείς και μέσα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, που αυτή τη στιγμή πιέζει απίστευτα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα, ως κυβέρνηση, έχουμε πάρει έκτακτα μέτρα ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν επιδοτήσεις σε καύσιμα, λιπάσματα, και άλλα δύο δισεκατομμύρια ευρώ σε μόνιμα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε η ελληνική ούτε καμία άλλη κυβέρνηση στον κόσμο δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε και κάνουμε είναι να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη στήριξη της κοινωνίας» καταλήγοντας πως «δεν είμαστε δογματικοί. Όταν κρίνουμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που επιβάλλεται να προσαρμόσουμε μια πολιτική, το κάνουμε». «Όπως κάναμε με τις 120 δόσεις, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο στήριξης όταν η κατάσταση επιβαρύνθηκε από την κρίση και που τώρα το ΠΑΣΟΚ, αν και το ζήταγε επίμονα, τώρα κάνει αντιπολίτευση και δεν θέλει να το ψηφίσει» τόνισε η κ. Σδούκου.

Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης δεν είναι ρεαλιστικές

Απαντώντας στις προτάσεις που πρόβαλαν ως λύσεις εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης λέμε ότι αποφέρει έσοδα 4 δισ. ευρώ, από τα οποία χρειάζεται να πληρώσουμε συντάξεις, μισθούς και τις ανάγκες του κράτους. Αν θέλουμε να μειώσουμε αυτά τα έσοδα ώστε να ελαφρύνουμε περαιτέρω την τιμή της βενζίνης, χρειάζεται έγκριση ώστε να μην υπερβούμε την οροφή δαπανών και να μην καταλήξουμε να βρεθούμε και σε επιτήρηση, όπως είναι η Ιταλία». Σε σχέση με τη φορολόγηση τυχόν υπερκερδών των διυλιστηρίων, υπογράμμισε ότι «το έχουμε κάνει στο παρελθόν, δεν υπάρχει κάποιο ταμπού ως προς αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι, ως μέτρο, θα φέρει έσοδα το καλοκαίρι του 2027, γιατί θα πρέπει να κλείσει το οικονομικό έτος και να δούμε τότε τι υπάρχει προς φορολόγηση. Οπότε μπορεί να εξηγήσει η αντιπολίτευση πώς λεφτά που θα έρθουν το καλοκαίρι του 2027 –και δεν ξέρουμε καν πόσα θα είναι και αν τελικά υπάρξουν– θα βοηθήσουν σήμερα; Έχουν κάποια χρονομηχανή και θα τα φέρουν στο παρόν;». «Ο κόσμος αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΕΛ.Α.Σ. έχουν μια μαγική λύση κρυμμένη στο συρτάρι που, αν κυβερνούσαν αύριο, θα μπορούσε να εξαφανίσει την κρίση», σημείωσε η κ. Σδούκου.

Τους πολίτες τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα

Η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος και το μέσο με το οποίο θα επιτευχθούν οι μειώσεις. Θέλουν να δουν στο ταμπλό του βενζινάδικου μειώσεις. Και αυτό επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον πολίτη, το τελικό αποτέλεσμα».