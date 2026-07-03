Αλ. Σδούκου: Η Δημοκρατία χρειάζεται αντιπαράθεση, όχι εχθροπάθεια

«ΗΔημοκρατία χρειάζεται αντιπαράθεση, όχι εχθροπάθεια», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική βία δεν εμφανίζεται στο κενό, αλλά καλλιεργείται μέσα από ένα κλίμα ακραίας ρητορικής.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών και απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απέδωσε ευθύνη στον πρώην πρωθυπουργό για τη δολοφονία, αλλά του καταλόγισε την ύπαρξη εχθροπάθειας και ακραίου πολιτικού λόγου.

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι η πολιτική βία «δεν πέφτει από τον ουρανό», αλλά προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου ο πολιτικός αντίπαλος αντιμετωπίζεται ως εχθρός και όχι ως κάποιος με τον οποίο υπάρχει πολιτική διαφωνία. Όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν περνά στη βία, ωστόσο μικρές ακραίες ομάδες αναζητούν ένα πολιτικό αφήγημα για να τη δικαιολογήσουν, γι’ αυτό και «η γλώσσα έχει τεράστια σημασία».

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ είπε ότι η αύξηση των ποσοστών του κόμματος δεν αποτελεί λόγο πανηγυρισμών, αλλά αυξάνει την ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει με την ταχύτητα που αναμένει η κοινωνία, υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, επικαλούμενη ως παράδειγμα την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η κ. Σδούκου ανέφερε ακόμη ότι οι πολίτες αξιολογούν τόσο την αξιοπιστία όσο και την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει όσα είχε εξαγγείλει το 2023.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι η αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική πολιτική ξεκινά από τις καθημερινές συνήθειες των πολιτών. Όπως ανέφερε, παρά τη θεσμοθέτηση μέτρων, οι εικόνες με πλαστικές σακούλες στις ελληνικές θάλασσες δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι νεότερες γενιές έχουν αναπτύξει ισχυρότερη περιβαλλοντική συνείδηση.