Αλ. Σδούκου: Η αυτοδυναμία δεν είναι κομματικός, αλλά εθνικός στόχος

Τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εθνικές εκλογές, την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, τις γεωτρήσεις, την εξωτερική πολιτική και το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, ανέπτυξε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Υόρκης Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN TV, και στον ραδιοφωνικό σταθμό 98,4.

Η κυρία Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί αυτοδύναμη εντολή, χωρίς δεύτερα σενάρια. Επισήμανε ότι «πιστεύουμε πως στον χρόνο που απομένει, θα πείσουμε τους πολίτες, ιδίως τους αναποφάσιστους και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα ακυβέρνητη, επιμένοντας μέχρι την τελευταία μέρα πριν της εκλογές πως η Νέα Δημοκρατία και η πρότασή της αξίζει να υπερψηφιστεί». Ακριβώς για αυτό, τόνισε «η στρατηγική είναι η συνέχιση του κυβερνητικού έργου και η ολοκλήρωση των δεσμεύσεων μας, παράλληλα με τη δημιουργία μιας κυβερνητικής πρότασης για την Ελλάδα του 2030».

Υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός αποτύπωσε μια απτή και απλή πραγματικότητα. Από τη μία υπάρχει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όσα έχει κάνει και κάνει. Αν τα βάλει κανείς στη ζυγαριά, σε σχέση με το από πού ξεκινήσαμε και τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, η ζυγαριά γέρνει προς τα θετικά επιτεύγματα. Έχουμε κάνει λάθη και έχουν υπάρξει αστοχίες, τις αναγνωρίζουμε πρώτοι και τις διορθώνουμε», όμως υπενθύμισε ότι όταν αναφερόμαστε στο κυβερνητικό έργο «είναι μια μακρά λίστα που θα μπορούσα να απαριθμήσω τι έχει γίνει, αλλά για να πούμε μόνο ορισμένα σημεία, μιλάμε για 600.000 νέες θέσεις εργασίας, για αύξηση εισοδημάτων, για μια χώρα που παλιά δεν αγόραζε ούτε βίδες και σήμερα ενισχύει ουσιαστικά την άμυνά της».

Παράλληλα, η κυρία Σδούκου περιέγραψε την εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία, όπου «η άλλη επιλογή είναι ο κ. Ανδρουλάκης με ένα ΠΑΣΟΚ που δείχνει εικόνα ασυνεννοησίας και εσωκομματικής σύγκρουσης, ένας ΣΥΡΙΖΑ που περιμένει ίσως τον σωτήρα να επιστρέψει και μονοπρόσωπα κόμματα που επενδύουν περισσότερο στον θόρυβο». Από τη μια πλευρά λοιπόν είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη «αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που σας περιέγραψα. Στον πραγματικό κόσμο αυτές είναι οι επιλογές» σημείωσε.

Στο πεδίο της ενέργειας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έδωσε έμφαση στη στρατηγική σημασία των ερευνών υδρογονανθράκων, καθώς «μπορεί το πλάνο για τις γεωτρήσεις να φαίνεται μακροπρόθεσμο και πολλοί να θεωρούν ότι δεν έχει άμεσα οφέλη για τους πολίτες. Όμως αν δεν δουλέψεις σήμερα, δεν θα φας αύριο». Όπως εξήγησε, πρόκειται για «έναν δυνητικό πλούτο, τον οποίο αν τον διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να αποδώσει οφέλη σε βάθος δεκαετιών».

Τόνισε ότι «η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι δραστηριότητα υψηλού ρίσκου και μεγάλης κεφαλαιακής έντασης», επισημαίνοντας όμως πως «το γεγονός ότι έρχονται δύο από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς κολοσσούς και επενδύουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, κάτι βλέπουν, δεν το κάνουν επειδή τους αρέσει ο καιρός». Όπως σημείωσε «μιλάμε για επενδύσεις 30 και 50 ετών. Το να φτάσει η χώρα ένα βήμα πιο κοντά στο να ξέρουμε αν υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου και αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, είναι game changer για την οικονομία μας».

Συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή στρατηγική με την εξωτερική πολιτική τής χώρας, και τόνισε «με τις εκχωρήσεις οικοπέδων για έρευνα και γεωτρήσεις, ακυρώνεται στην πράξη το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο» και γίνεται σαφές σε όλους ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πράξεις.

Ανέδειξε τη σημασία αυτών των συμπράξεων, καθώς, όπως είπε, «το ότι έχουμε μια τέτοια στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από αυτές τις ενεργειακές εταιρείες, αντιλαμβάνεστε πόσο αναβαθμίζει τη γεωπολιτική μας θέση». Η ενεργειακή πολιτική, προσέθεσε, «δεν είναι αποκομμένη από την εξωτερική πολιτική, είναι κομμάτι της».

Η κυρία Σδούκου αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, τονίζοντας ότι «δεν έχει σταματήσει το εγχείρημα», αλλά πρόκειται «ίσως για το πιο τεχνολογικά δύσκολο έργο που έχει επιχειρηθεί», με «τεράστιο τεχνικό και οικονομικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σημείωσε ότι δεν σχολιάζει τις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. «Άλλωστε, ιδανικός κριτής είναι οι πολίτες που γνωρίζουν τι συμβαίνει», είπε. Τόνισε ότι οι πράξεις δείχνουν ότι «η πολιτική τής κυβέρνησης λειτουργεί», ενώ ο «ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε μέσα στην Άγκυρα με σαφήνεια και με ξεκάθαρο τρόπο τις θέσεις μας και τις κόκκινες γραμμές μας. Τέθηκε το θέμα του casus belli μέσα στην Τουρκία, ενώ απάντησε ξεκάθαρα σε σχέση με την μουσουλμανική μειονότητα». Επισήμανε ότι «η πολιτική μας έχει χειροπιαστά αποτελέσματα με μειωμένες μεταναστευτικές ροές και παραβιάσεις εναέριου χώρου». Υπογράμμισε ότι «η πολιτική των ήρεμων νερών έχει ευνοήσει τη χώρα και της έδωσε το χρονικό περιθώριο να εξοπλιστεί, να συνάψει συμμαχίες και να έχει στρατηγικούς εταίρους».

«Σε ένα ταραγμένο περιβάλλον είναι σημαντικό να έχουμε διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς υποχωρήσεις από τις εθνικές μας θέσεις», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο αν φοβάται η ΝΔ την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ότι «δουλειά και υποχρέωση της Νέας Δημοκρατίας είναι να παράγει έργο και ακριβώς γι’ αυτό δεν μας επηρεάζουν ούτε μας δημιουργούν ανησυχία ή κάποιου τύπου φόβο, προσπάθειες επανάκαμψης όπως του κ. Τσίπρα». Σημείωσε ότι «αυτή την περίοδο επισκέπτεται πόλεις παρουσιάζοντας το βιβλίο του και επιχειρεί μια πολιτική επανατοποθέτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα να ξεχαστούν- έχει αξία στον δημόσιο διάλογο να υπενθυμίζονται στους πολίτες όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια, διότι το παρελθόν συνδέεται άμεσα με το μέλλον και επιβεβαιώνει ή καταρρίπτει την αξιοπιστία λόγων και υποσχέσεων».

Υποστήριξε δε πως «όποιος επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο, επικαλούμενος ως διαβατήριό του την ηθική και τη δικαιοσύνη, οφείλει πρώτα να λογοδοτήσει για το δικό του αποτύπωμα».

Η κυρία Σδούκου τόνισε ότι το πραγματικό ερώτημα είναι αν οι πολίτες θέλουν «να συνεχιστεί μια πορεία πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες που έγιναν». Ενώ κλείνοντας υπενθύμισε ότι «και το 2023 ακούγαμε πολλά πριν από την κάλπη, έχουμε όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στους πολίτες, καθώς την ώρα της κρίσης οι Έλληνες σκέφτονται με ψυχραιμία και σοφία».