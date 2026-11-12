Αλ. Σδούκου για Τσαβδαρίδη: Η παραίτηση δείχνει πως καμία σκιά δεν είναι ανεκτή από την κυβέρνηση

Στην παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να ανεχθεί συμπεριφορές ή πρακτικές που δημιουργούν στους πολίτες την εντύπωση ότι υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και επιδιώκει την ολοκλήρωση του έργου χωρίς υποχωρήσεις και χωρίς περιττή ένταση.

Συγκεκριμένα μιλώντας στα ραδιόφωνα του 9,85FM και Mega News, αλλά και στο Open Tv τόνισε τα εξής:

Αυστηρότερα τα κριτήρια για τα πολιτικά πρόσωπα

Αναφερόμενη στην παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση ο πρωθυπουργός δεν θα δεχτεί να υπάρχει έστω και κάποια υπόνοια ότι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιούν διαδικασίες που μπορεί να είναι νομότυπες, αλλά δημιουργούν ένα αίσθημα ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι. Ακριβώς γι’ αυτό και η αντίδραση του πρωθυπουργού ήταν ακαριαία και αυτό διέπει, όπως βλέπετε, όλο το ύφος και το ήθος του στα χρόνια που είναι πρωθυπουργός, ότι στα ζητήματα της νομιμότητας και στα ζητήματα της ηθικής τάξεως δεν υπάρχουν εκπτώσεις. Αυτή ακριβώς η συμπεριφορά και η επιλογή του πρωθυπουργού σηματοδοτεί μια αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις. Σήμερα, καμία σκιά δεν είναι ούτε και θα είναι ανεκτή».

Επισήμανε, δε, ότι «ένας πολιτικός οφείλει να λειτουργεί με αυστηρότερα ηθικά κριτήρια. Γιατί η πολιτική έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα και οι πολίτες μάς δίνουν εξουσία για να τους υπηρετούμε, όχι για να την αξιοποιούμε για προσωπικό ή οικογενειακό όφελος. Αυτό είναι ένα όριο που δεν πρέπει να ξεπερνά κανείς, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. Ο κύριος Τσαβδαρίδης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, οι εξηγήσεις αυτές δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές και η παραίτησή του έγινε δεκτή».

Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «υπάρχει ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του ισχύοντος πλαισίου για τις μοριοδοτήσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα δικαιότερο και πιο σύγχρονο σύστημα. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που ισχύει εδώ και δεκαετίες και το οποίο είναι πλέον ευκαιρία να αξιολογηθεί συνολικά, όχι μόνο ως προς τις διακρίσεις των αθλητών, αλλά και ως προς τη συνολική λειτουργία του».

«Αν θέλουμε πραγματικά να διορθώσουμε όσα δεν λειτουργούν σωστά, πρέπει να τα μελετήσουμε με ψυχραιμία. Όχι να αλλάξουμε ένα ολόκληρο σύστημα πάνω στην ένταση μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά να δούμε τι πραγματικά χρειάζεται να αλλάξει και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα είναι δίκαιο για όλα τα παιδιά», τόνισε.

Η Τουρκία δεν κέρδισε κάτι

Όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου, η κ. Σδούκου επισήμανε ότι θα πρέπει να προσέξουμε «δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, κάτι που το κάνουμε. Το πλοίο έχει ξεκινήσει και θα κάνει έρευνες για το επόμενο διάστημα, με βάση την άδεια που πήρε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο είναι να προχωρήσει το έργο, να ολοκληρωθεί η έρευνα, να ολοκληρωθεί και η πόντιση του καλωδίου. Καλό είναι να γίνουν όλα αυτά χωρίς να υπάρξει μία κρίση με την Τουρκία και χωρίς, βεβαίως, να κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματά μας, που είναι αδιαπραγμάτευτα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα όσα υποστηρίζει η Τουρκία, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «αυτό που έχει γίνει είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η εταιρεία έκανε αίτημα στις ελληνικές αρχές, το αίτημα εγκρίθηκε, εκδόθηκε NAVTEX και βάσει αυτής ξεκίνησαν οι έρευνες», υπογραμμίζοντας ότι τελικά «σημασία έχει το τι γίνεται στο πεδίο. Εκεί βλέπουμε ότι με την έγκριση των ελληνικών αρχών ξεκίνησε το πλοίο.

Μπορούμε να δούμε, όμως, και τι έχει πει συνολικά η Τουρκία. Στην αρχή είχαμε έναν Ερντογάν που έλεγε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μετά έλεγε ότι δεν θα γίνει τίποτα χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Στη συνέχεια, άρχισε κάπως να μιλάει για συμμετοχή της Τουρκίας και φτάσαμε στο σημείο να μιλάει για ενημέρωση. Από εκεί που ο Ερντογάν απαιτούσε να δίνει ο ίδιος άδεια, φτάσαμε στο σημείο να του γνωστοποιούνται οι αποφάσεις. Άρα, τι ακριβώς κέρδισε η Τουρκία;».