Αλ. Σδούκου: Για την αντιπολίτευση, οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι σωστές, όταν εξυπηρετούν τις πολιτικές της επιδιώξεις

«Η Ελλάδα δεν κάνει καμία έκπτωση στα εθνικά της θέματα. Θωρακίζουμε τη χώρα με τον πιο ισχυρό αμυντικό εξοπλισμό που είχε ποτέ, ακολουθούμε σταθερά μία εξωτερική πολιτική με συνέπεια και προχωράμε μπροστά», τόνισε σε συνέντευξή της στο OPEN η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την παρουσία του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι «είναι καλό να αποτιμούμε τα πράγματα με ψυχραιμία και ρεαλισμό», καθώς «η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις εντυπώσεις» τονίζοντας πως «ακόμα και η αντιπολίτευση στην Τουρκία κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι δεν πήγε στις ΗΠΑ ως στρατηγικός εταίρος, αλλά ως πελάτης – “πόσα θα ακουμπήσεις για να σε σεβαστούν”».

Υπογράμμισε ακόμα ότι «στην Ελλάδα έχουμε την τάση να αντιδρούμε συναισθηματικά όταν συζητάμε τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας ή όταν βλέπουμε τον αρχηγό της γειτονικής χώρας να συνομιλεί με την αμερικανική ηγεσία» κάτι που όμως «δεν επηρεάζει ούτε καθορίζει τη δική μας στάση σε επίπεδο πολιτικής», καθώς «η Ελλάδα έχει χτίσει τη δική της αξία και απέναντι στους εταίρους της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ» και «αποτελεί γέφυρα εμπορική, ενεργειακή, οικονομική και γεωπολιτική που της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο πρωθυπουργός, με την παρουσία του στη Νέα Υόρκη, έστειλε πολύ σαφή μηνύματα: ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας και έκανε ηχηρή τη φωνή μας σε όλες τις επίκαιρες προκλήσεις, όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά».

«Είδατε ένα μπαράζ συναντήσεων και ομιλιών του πρωθυπουργού για πολλά θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Από την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, έως την Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: εμείς πάντοτε θα επιδιώκουμε ειρηνική συνύπαρξη, με απόλυτο σεβασμό στα εθνικά μας δικαιώματα», επισήμανε η κ. Σδούκου.

Και συνέχισε: «Ζούμε στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια γεωπολιτικά ταραγμένη περιοχή: Λίβανος, Ισραήλ, Συρία, Παλαιστινιακό, Κύπρος, ελληνοτουρκικά. Σε μια τέτοια περιοχή με αστάθειες, η Ελλάδα πορεύεται ως μία δύναμη σταθερότητας, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, με διπλωματία, διάλογο, ειρηνική συνύπαρξη αλλά και με αμυντική ισχύ. Ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη όπως δεν έχει ξανασυμβεί. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόσο ισχυρές συμμαχίες».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση ότι αντί να συζητήσει επί της ουσίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στοχεύει περισσότερο σε επικοινωνιακές εντυπώσεις.

Υπογράμμισε ότι «η ΝΔ φιλοδοξεί να αποκομίσουμε όλοι συμπεράσματα που θα μας καταστήσουν σοφότερους και πιο αποτελεσματικούς απέναντι στις διαχρονικές παθογένειες του κράτους που κόστισαν στη χώρα σχεδόν τρία δισ. ευρώ. Ο σκοπός της αντιπολίτευσης δεν είναι η αλήθεια αλλά οι εντυπώσεις».

«Η συζήτηση έχει ξεκινήσει με την κατάθεση των πρώτων μαρτύρων. Η επιτροπή διερευνά πολιτικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων και διοικήσεων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα κληθούν και άλλοι. Ο κόσμος περιμένει την αλήθεια», ανέφερε.

Συμπλήρωσε: «Για πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν λάβει παράνομα επιδοτήσεις, η Δικαιοσύνη έχει ήδη εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις. Μην έχει κανείς την εντύπωση ότι οι “φραπέδες”, οι “χασάπηδες” και τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα χρήματα θα την βγάλουν καθαρή. Η Δικαιοσύνη διερευνά την υπόθεση και για όποιον προκύψει ευθύνη θα υπάρξουν συνέπειες».

Για την επιμονή της αντιπολίτευσης στην κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, τόνισε: «Ο κ. Μυλωνάκης έχει τοποθετηθεί ο ίδιος και απάντησε πολύ ξεκάθαρα στη Βουλή απέναντι στις συκοφαντίες για όλα όσα του προσάπτουν».

Για την υπόθεση Ρούτσι

Η κ. Σδούκου δήλωσε: «Το πώς αισθάνεται κάθε γονιός και κάθε συγγενής είναι απολύτως σεβαστό. Είτε κάποιος σιωπά και περιμένει να ξεκινήσει η δίκη για να βρεθούν οι ένοχοι, είτε κάποιος βγαίνει μπροστά, διεκδικεί και αγωνίζεται – όπως εν προκειμένω ο κ. Ρούτσι».

«Οφείλουμε, ωστόσο, να τηρούμε τα κόμματα θεσμική στάση, αφήνοντας στην άκρη την ανθρώπινη διάσταση. Δεν μπορούμε να σχολιάζουμε αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη πήρε θέση χθες ως προς το αίτημα της εκταφής. Και οι δικαστές, δεν είναι αποκομμένοι, ζουν στην ίδια κοινωνία, και διαθέτουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία στις αποφάσεις τους. Ταυτόχρονα όμως σταθμίζουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης».

«Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη θεσμική στάση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μια απόφαση της Δικαιοσύνης είναι σωστή μόνο όταν ικανοποιεί τις πολιτικές μας επιδιώξεις», σημείωσε η κ. Σδούκου.