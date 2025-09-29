Αλ. Σδούκου για Τέμπη: Για εμάς το πιο κρίσιμο είναι να ξεκινήσει η δίκη και να αποδοθεί Δικαιοσύνη

«Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα. Όλοι -η κοινωνία και η Πολιτεία- θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Σήμερα υπάρχει πλέον δικογραφία, ο ανακριτής έκανε μια δύσκολη δουλειά και πλέον περίπου 40 άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο. Το κρίσιμο είναι να ξεκινήσει η διαδικασία άμεσα, για να αποδοθεί Δικαιοσύνη», τόνισε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η κ. Σδούκου επισήμανε ακόμα ότι «άλλο πράγμα το δικαίωμα των συγγενών να αναζητούν τη δική τους αλήθεια ή των πολιτών να διαδηλώνουν, και άλλο να βλέπουμε πολιτικά πρόσωπα να παρελαύνουν στο Σύνταγμα, ξεχνώντας βασικές αρχές της Δημοκρατίας. Έχουμε ή δεν έχουμε διάκριση των εξουσιών; Έχουμε ή δεν έχουμε ανεξαρτησία των θεσμών; Θέλουμε μία Δικαιοσύνη που θα μας κάνει τα χατίρια και όταν μας κάνει τα μισά δεν είναι καλή η δικαιοσύνη, ζητώντας από την κυβέρνηση να της υποδείξει τι να κάνει; Είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και παραλογισμού».

Σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ καμώνεται την υπεύθυνη αντιπολίτευση, αλλά στην πραγματικότητα ζητά παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τη φύση του, λαϊκίζει. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά πάνω στον πόνο των ανθρώπων, κάποιοι επιχειρούν να εξαγοράσουν ψήφους» και συνέχισε λέγοντας: «Ζήσαμε μια φορτισμένη περίοδο στη χώρα. Ο κόσμος παρασύρθηκε συναισθηματικά, αλλά στο τέλος είδαμε όλοι ότι οι ψευδείς πληροφορίες της αντιπολίτευσης δεν στέκουν. Θυμίζω: “παράνομα φορτία”, “χαμένα βαγόνια”, ξυλόλιο. Όλες αυτές οι θεωρίες κατέρρευσαν εκκωφαντικά. Και τώρα επιχειρείται να επανεκκινήσουν δεύτερο κύμα αντίδρασης».

Προσέθεσε ακόμα ότι «σε ένα κράτος δικαίου, οι θεσμικές διαδικασίες δεν μπορεί να αμφισβητούνται αυθαίρετα. Όλα τα πρωτόκολλα τηρήθηκαν ως προς τις ταυτοποιήσεις των σορών και παραδόθηκαν τα σχετικά έγγραφα στα οικεία πρόσωπα. Αλίμονο αν μπούμε στη λογική της διαρκούς αμφισβήτησης, διότι τότε μιλάμε για ευθεία υπονόμευση του κράτους δικαίου».