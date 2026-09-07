Αλ. Σδούκου για Σαμαρά: Κομμάτι της ιστορικής διαδρομής του είναι να επιχειρεί να προκαλεί ζημιά στη ΝΔ

ομμάτι της ιστορικής διαδρομής» του Αντώνη Σαμαρά είναι να βρίσκεται «απέναντι» στη ΝΔ, όταν τα πράγματα εντός του κόμματος «δεν εξελίσσονται, ίσως όπως ο ίδιος θα ήθελε», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η φράση παρεξηγήθηκε τόσο πολύ ούτε και γιατί προκάλεσε εκνευρισμό στον κ.Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός δεν μίλησε με μια θεωρητική εκτίμηση υπάρχει ιστορία η οποία είναι καταγεγραμμένη», τόνισε η κ. Σδούκου στα «Παραπολιτικά 90,1».

«Όπως φαίνεται σήμερα ο κ. Σαμαράς θέλει να ξαναβρεθεί απέναντι στη ΝΔ, να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη από την οποία προήλθε. Νομίζω ότι αυτό είπε ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας ότι υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κ. Σαμαρά όταν τα πράγματα ενδεχομένως μέσα στη ΝΔ δεν εξελίσσονται, ίσως όπως ο ίδιος θα ήθελε, μπορεί να θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της. Αυτό δεν είναι προσβολή, ούτε και χαρακτηρισμός νομίζω ότι είναι κομμάτι της ιστορικής διαδρομής. Εφόσον επιλέγει σήμερα για μία ακόμη φορά να στραφεί εναντίον της παράταξης, αυτό θα είναι μία δική του επιλογή και θα κριθεί από τους πολίτες στην κάλπη», ξεκαθάρισε.

«Τα πιο σημαντικά καθημερινά είναι άλλα, είναι οι διεθνείς εξελίξεις, είναι τα προβλήματα, είναι τα οικονομικά μέτρα. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη μας σκέψη τι θα πει είτε ο κ. Σαμαράς ή κάθε πολιτικός φίλος ή εκπρόσωπος. Οι νεοδημοκράτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι η ΝΔ», κατέληξε η κ. Σδούκου.