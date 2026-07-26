Αλ. Σδούκου για ΔΕΘ: Νέα στήριξη των μικρομεσαίων, απέναντι στην αντιπολίτευση της διαμαρτυρίας

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μίλησε στην ERT News Radio εστιάζοντας στην επερχόμενη ΔΕΘ, το πρόβλημα της ακρίβειας και όσα κάνει η κυβέρνηση, τη σημασία της επίτευξης αυτοδυναμίας αλλά και την προβληματική αντιπολίτευση.

Ο Όλυμπος στον παγκόσμιο χάρτη

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε αρχικά στην ομόφωνη απόφαση της UNESCO για την ένταξη του Ολύμπου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς σημειώνοντας πως «από σήμερα ο Όλυμπος δεν είναι μόνο ένα σύμβολο της Ελλάδας. Είναι επίσημα ένα μνημείο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η απόφαση της UNESCO δείχνει ξανά τη δύναμη που έχει η Ελλάδα, η ιστορία της, ο πολιτισμός της αλλά και το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον. Και δεν είναι μόνο θέμα τιμής και αναγνώρισης. Είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για ολόκληρη την περιοχή» και δίνοντας συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που δούλεψαν για να έρθει αυτή η αναγνώριση.

Η ΔΕΘ των μικρομεσαίων

Σε ερώτηση για την επερχόμενη ΔΕΘ και τι πρέπει να περιμένουμε, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το καλάθι της ΔΕΘ δεν το γνωρίζουμε ακόμα με ακρίβεια. Θα πρέπει να δούμε ποιο ακριβώς θα είναι το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο». Τόνισε όμως πως «η ελληνική οικονομία πάει καλά, παράγει καλύτερα αποτελέσματα και αυτό θα επιστρέψει στους πολίτες ακόμα περισσότερο».

Κάνοντας το πιο εξειδικευμένο η εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε πως «υπάρχουν κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Πέρυσι στηρίξαμε τους νέους, τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Φέτος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες θα δουν σημαντικά μέτρα» θυμίζοντας πως ήδη έχουν προηγηθεί μειώσεις φόρων, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, καταλήγοντας όμως πως «η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας» και εκεί θα δοθεί έμφαση.

Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα

Ερωτηθείσα για το θέμα της ακρίβειας, η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι «αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για κάθε πολίτη. Μπορεί ο πληθωρισμός να έπεσε σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις της Eurostat, παραμένει αρκετά υψηλός όμως, κανείς δεν το κρύβει. Πρέπει όμως να πούμε ότι υποχωρεί κάθε φορά που πέφτει η πίεση από την ενέργεια. Γιατί σήμερα το βασικό πρόβλημα έρχεται από εκεί, οι πολίτες το καταλαβαίνουν, αλλά η κατανόηση αυτή δεν αναιρεί τον λογαριασμό στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Αυτή την ακρίβεια τη νιώθουμε όλοι πηγαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ, το ξέρω και η ίδια κάνοντας ψώνια για την οικογένειά μου, πόσο ακριβό είναι το μοσχαρίσιο κρέας, ο κιμάς για παράδειγμα. Πρέπει όμως να πούμε και την αιτία, η Ελλάδα εισάγει μεγάλο μέρος του μοσχαρίσιου κρέατος που καταναλώνει, άρα η τιμή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή αγορά. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό ως πρόβλημα, έχουμε πάρει μια σειρά μόνιμων μέτρων, έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις, έχουμε μειώσει φόρους με στόχο να αυξηθεί συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα».

Σημείωσε επίσης ότι «ταυτόχρονα έχουμε κάνει τη συμφωνία με βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ για το πάγωμα τιμών και τη μείωση κατά 5% από τον Σεπτέμβριο», ενώ υπογράμμισε πως ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στο diesel, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Δίνουμε έτσι επιπλέον 30 εκατ. ευρώ που θα στηρίξουν κατά κύριο λόγο επαγγελματίες στις μεταφορές και ανθρώπους της παραγωγής».

Εφικτή η αυτοδυναμία – Εκλογές την άνοιξη του 2027

Οσον αφορά τη δυνατότητα επίτευξης αυτοδυναμίας, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είμαστε πάνω από το 30%, αυτό σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις η αυτοδυναμία είναι εφικτή» την οποία η ΝΔ επιδιώκει για λόγους εθνικούς και όχι κομματικούς, καθώς το διεθνές περιβάλλον είναι ασταθές και η χώρα δεν μπορεί να μπει σε καθεστώς αστάθειας και ακυβερνησίας.

Για τον χρόνο των εκλογών η κ. Σδούκου επανέλαβε πως θα γίνουν την άνοιξη του 2027 καθώς ο πρωθυπουργός «όπως έχει αποδείξει είναι θεσμικός» και πιστεύει τετραετείς εκλογικούς κύκλους.

«Το έργο το έχουμε δει»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι απέναντι στην κυβέρνηση βρίσκεται μια αντιπολίτευση Βαβέλ. «Κόμματα που όχι μόνο δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Δεν θα μπω καν στα προσωποπαγή κόμματα τύπου κ. Βελόπουλου ή Λατινοπούλου, αλλά δείτε τα δύο μεγαλύτερα δημοσκοπικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, έχουμε ένα κόμμα που απέχει πάνω από 15 μονάδες από την πρώτη θέση και εξακολουθεί να μας λέει ότι ο στόχος του είναι να βγει πρώτο έστω και με μία ψήφο. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο ρεαλιστικά διαβάζουν την πολιτική πραγματικότητα. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει βρει άλλη μέθοδο. Υπόσχεται σήμερα και κοστολογεί… κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα δώσει δωρεάν εισιτήρια, θα δώσει χρήματα εδώ, θα καταργήσει εκείνο, θα αλλάξει το άλλο, θα καταργήσει τις Πανελλαδικές. Και όταν τον ρωτάνε “ωραία, πώς βγαίνουν όλα αυτά;” η απάντηση είναι περίπου “θα σας πω στη Θεσσαλονίκη”» καταλήγοντας πως «το έργο το έχουμε δεί, το ζήσαμε και δεν θέλουμε νέα παράσταση».