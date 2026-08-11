Αλ. Σδούκου για Aλ.Τσίπρα: Τον μάστορα που σε κορόιδεψε, δεν τον ξαναβάζεις στο σπίτι

τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα και στην προσπάθειά του να ξεχαστούν αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο OPEN TV, στο MEGA και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η κ. Σδούκου σημείωσε πως το κυβερνητικό παρελθόν που κ. Τσίπρα αποτελεί το καλύτερο κριτήριο αξιολόγησής του. Παράλληλα, μίλησε για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές, τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και στην επικείμενη ΔΕΘ.

«Ο Τσίπρας ήταν σφιχταγκαλιασμένος με τα συμφέροντα»

Ερωτηθείσα για τη συνέντευξη του Αλ. Τσίπρα, η κ. Σδούκου απάντησε ότι «δίπλα στη λέξη αναξιοπιστία θα πρέπει στα λεξικά να μπει η φωτογραφία του κ. Τσίπρα», τονίζοντας πως «σε ό,τι αφορά τη δήθεν μάχη με τα συμφέροντα, γελούν όσοι το ακούνε. Μια χαρά τα πήγαινε με τα συμφέροντα» και θυμίζοντας πως «και στους εφοπλιστές φόρο δεν έβαλε, όπως είπε ο ίδιος ο Γιούνκερ, και τους δρόμους “τεμάχιζε” για να μπορούν να τους πάρουν φίλα προσκείμενοι εργολάβοι και θαλασσοδάνεια δίνονταν». «Με ένα πράγμα δεν τα πήγαινε καλά, με την ελευθερία και τα πολλά ΜΜΕ», καθώς «ήθελε να τα ελέγχει, για να μη βγαίνουν στην επιφάνεια όσα πραγματικά έκανε», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τη φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας, ότι τώρα ξέρει και τι θέλει να κάνει αλλά και τον τρόπο, η κ. Σδούκου επεσήμανε πως δεν εμπιστεύεσαι ποτέ έναν μάστορα που δεν έκανε καλή δουλειά στο σπίτι σου, ακόμα και αν σου πει πως τώρα έμαθε. «Η χώρα μας είναι το σπίτι μας», είπε και συμπλήρωσε πως «ο κ. Τσίπρας μπορεί να δίνει όσες συνεντεύξεις θέλει, μπορεί να επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα για αυτόν. Αυτήν την περίοδο την έχουμε ζήσει και η μνήμη των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μια, ούτε με 100 συνεντεύξεις».

«Άμεση ενίσχυση των πληγέντων και έργα αποκατάστασης»

Αναφερόμενη στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε: «Δρούμε άμεσα, μιλάμε για ανθρώπους που έχασαν περιουσίες και πολύ γρήγορα να λάβουν ενισχύσεις. Πρώτα από όλα για τις άμεσες ανάγκες, για αυτά που χρειάζονται τις επόμενες μέρες, όπως είναι για παράδειγμα το επίδομα ενοικίου για όσους δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτά προχωρούν άμεσα, αντιμετωπίζοντας την πιθανή γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα προχωρά η διαδικασία για το σύνολο των αποζημιώσεων. Ιδίως τα σπίτια με ολοσχερή καταστροφή θα μπορούν να λάβουν αποζημίωση έως και 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο τα 150 τετραγωνικά».

Για τα έργα αποκατάστασης, σημείωσε ότι «το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε μετά από μια τόσο μεγάλη φωτιά είναι να μη μας βρει ο χειμώνας με τις δυνατές βροχές και να δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα. Γι’ αυτό προχωρούν αμέσως οι μελέτες και τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτά τα έργα θα γίνουν στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος να φύγουν χώματα και φερτά υλικά. Παράλληλα, ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες περιοχές της Αττικής και οι καμένες δασικές εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς».

«Στη ΔΕΘ θα ακούσετε για την Ελλάδα του 2030»

Ερωτηθείσα για τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η φετινή ΔΕΘ θα είναι ξεχωριστή. Η λογική είναι διαφορετική, καθώς θα ανακοινωθούν μέτρα που θα αρχίσουν να φαίνονται από το 2027, αλλά μαζί με αυτά θα ξεδιπλωθεί και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας, με ορίζοντα το 2030. Και το βάρος θα πέσει περαιτέρω εκεί που πονάει σήμερα ο κόσμος, στην τσέπη του. Στον μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, στον συνταξιούχο που θέλει μεγαλύτερη ασφάλεια στη ζωή του, στον αγρότη που παλεύει με το κόστος παραγωγής, αλλά και στον ελεύθερο επαγγελματία και στον μικρομεσαίο που δουλεύουν όλη μέρα και θέλουν να βλέπουν ότι η προσπάθειά τους πιάνει τόπο.

Παράλληλα θα υπάρχει και ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί για να μπορέσεις να κάνεις νέες πολιτικές, αλλά και για να βελτιωθεί η ζωή και οι απολαβές των ανθρώπων χρειάζεται ισχυρή ανάπτυξη, να μεγαλώσει η πίτα της οικονομίας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η ΔΕΘ δεν θα αφορά μόνο το 2027. Θα αρχίσει να παρουσιάζεται η Ελλάδα του 2030. Μια χώρα με μεγαλύτερα εισοδήματα, με λιγότερους φόρους, με περισσότερες επενδύσεις».