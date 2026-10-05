Αλ. Σδούκου για 52 χρόνια ΝΔ: Η Νέα Δημοκρατία είναι ο σταθερότερος πυλώνας του πολιτικού συστήματος

Στην επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της Naftemporiki TV.

Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της

Αναφερόμενη στη σημερινή γιορτή για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «είναι μια σημαντική μέρα, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει στα 52 της χρόνια να παραμείνει διαχρονικά βασικός πυλώνας του πολιτικού συστήματος, επειδή ξέρει να εξελίσσεται, ξέρει να προσαρμόζεται κάθε φορά στις συνθήκες, κρατώντας τον πυρήνα των αξιών και των ιδεών της. Βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πολίτες και, με την υπεύθυνη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, απαντά στις προκλήσεις της εποχής».

Όπως σημείωσε «η σημερινή γιορτή ανήκει πρωτίστως στην κάθε νεοδημοκράτισσα και στον κάθε νεοδημοκράτη, στους ανθρώπους που στήριξαν την παράταξη στις δύσκολες μάχες για τις ιδέες μας, σε αυτούς που παρέμειναν διαχρονικά δίπλα της».

Για τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά μέσω social media

Σε ερώτηση για τις απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση και ειδικότερα για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η Νέα Δημοκρατία τιμά την ιστορία της και όλους τους προέδρους και ηγέτες της παράταξης». Σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκεί ο κ. Σαμαράς, ανέφερε: «Αν θέλει να ασκεί κριτική μέσω TikTok, είναι δικαίωμα του. Αν κάνει κάποιο κόμμα, τότε θα συζητήσουμε πολιτικά, αλλά για την ώρα δεν έχει νόημα, νομίζω, να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο».

Πρόσθεσε, δε, ότι «σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για τη Νέα Δημοκρατία και θέλω να μείνω σε αυτό το κλίμα. Θέλουμε να θυμηθούμε όσα έχει πετύχει αυτή η παράταξη και να πάρουμε δύναμη για όσα έρχονται».

Η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να περιορίσει την πίεση στους πολίτες

Αναφερόμενη στην ενεργειακή κρίση, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η χώρα βρίσκεται ήδη στον όγδοο μήνα μιας κρίσης που έχει επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον στις αγορές ομολόγων, με αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού. Απέναντι σε αυτή την ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει από τον περασμένο Φεβρουάριο έκτακτα μέτρα ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ σε αυτά προστίθενται και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ, συνολικού ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ».

Τόνισε, δε, ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να κάνει πραγματικά οτιδήποτε είναι δυνατό και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εργαλείο έχει στη διάθεσή της για να περιορίσει την πίεση που έχει σήμερα κάθε Έλληνας στην τσέπη του. Γι’ αυτό ακριβώς η κυβερνητική στρατηγική κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των τιμών στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενίσχυση των εισοδημάτων στον βαθμό που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και διατήρηση δημοσιονομικών εφεδρειών, καθώς παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Μέχρι τώρα, τα χρήματα που έχουμε δώσει για να στηρίξουμε την κοινωνία είναι το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρώπη».

Ο πολίτης ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα

Η κ. Σδούκου, αφού τόνισε ότι «κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης είναι καλοδεχούμενη», σημείωσε «ότι θα πρέπει να είναι και ρεαλιστική. Ιδίως σε σχέση με τον ΕΦΚ, θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι αποφέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία, περίπου 4 δισ. ευρώ, και συνεπώς οποιαδήποτε μείωσή του συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος. Για να μπορέσουμε να ξοδέψουμε παραπάνω ο πρωθυπουργός έστειλε επιστολή προς τις Βρυξέλλες, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει το μέσο ή το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί, είτε πρόκειται για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είτε για επιδότηση στην αντλία ή για κάτι άλλο. Αυτό που μετρά είναι το τελικό αποτέλεσμα, αυτό τον νοιάζει, να δει να μειώνεται η τιμή στην ταμπέλα του βενζινάδικο».

«Ακριβώς γι’ αυτό μου φαίνεται παράξενο που τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδίδονται σε σκληρή κριτική και μόνο, χωρίς να φροντίζουν να ενισχύσουν την προσπάθεια που κάνουμε στην Ευρώπη για μεγαλύτερη ευελιξία», υπογράμμισε η κ. Σδούκου.

Η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου έκανε αναφορά στις εξελίξεις σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι «η Ισπανία, που τόσο προβάλλει ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, σύρεται σε πρόωρες εκλογές, η Γαλλία αντιμετωπίζει εσωτερική αναστάτωση και διαμαρτυρίες, ενώ στη Γερμανία είδαμε άνοδο της ακροδεξιάς. Η δε Ιταλία είναι σε διαδικασία αυξημένης επιτήρησης. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7, που οίκοι αξιολόγησης μας αναβαθμίζουν, που διαθέτουμε πλεονάσματα με τα οποία στηρίζουμε τους πολίτες.

Βέβαια, δεν είναι τυχαία αυτά τα επιτεύγματα της Ελλάδας. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των Ελλήνων, της αποφασιστικότητας και της αξιοπιστίας της κυβέρνησης και χτίστηκαν σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Αυτό ακριβώς δείχνει και τη μεγάλη σημασία που αυτή έχει».