Αλ. Σδούκου: Εμείς θέτουμε τα διλήμματα που θεωρούμε σωστά, αλλά τον τελευταίο λόγο έχουν οι πολίτες

Στην ακρίβεια και τις κυβερνητικές πολιτικές και στα διλήμματα που έθεσε ο κ. Τσίπρας, στις προτάσεις του για τα καύσιμα, αλλά και στη δύσκολη διεθνή πραγματικότητα αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον Real FM.

Ερωτώμενη για τη φράση «ή εμείς ή κανείς» που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας, η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι «και στο παρελθόν έχει θέσει τέτοια διλήμματα.

Όλοι θυμούνται το “τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”, καθώς και το “ή εμείς ή αυτοί”. Τώρα ήρθε και είπε το ίδιο πράγμα, με λίγο διαφορετικά λόγια. Δεν άλλαξε την ουσία. Εκανε rebranding στη φράση αυτή. Και αυτό είναι δυστυχές, γιατί η χώρα χρειάζεται μια αντιπολίτευση πιο ήπια με προτάσεις υλοποιήσιμες. Και δεν την έχει».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα διλήμματα που θέτει η Νέα Δημοκρατία, τόνισε πως έχουν τελείως άλλη λογική. «Εμείς λέμε ότι το δίλημμα είναι ξεκάθαρο και έχει να κάνει με το ποιος θέλουμε να είναι ο πρωθυπουργός το βράδυ των εκλογών». Τόνισε δε πως «στη δημοκρατία για κάθε δίλημμα αποφασίζουν οι πολίτες».

Αναφερόμενη στην κατάσταση στην ενέργεια και στις τιμές, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε πως «ο πολίτης βλέπει ότι υπάρχει σήμερα μια ζοφερή πραγματικότητα, ως συνέπεια της διεθνούς κρίσης. Ταυτόχρονα, δικαίως απαιτεί και περιμένει να δει αν η κυβέρνηση κάθεται με σταυρωμένα χέρια ή λαμβάνει μέτρα.

Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι καμία κυβέρνηση από μόνη της, ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο ή τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές. Ο πολίτης αντιλαμβάνεται, επίσης, ότι αυτό το πρόβλημα πλέον αγγίζει τις κυβερνήσεις όλων των χωρών. Χρειάζεται, πέραν όσων μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση με τα διαθέσιμα που έχει, να υπάρξουν ευρύτερες παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Τόνισε δε ότι «είναι ευτύχημα που ασκούσαμε συνετή πολιτική όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ως ένα σημείο τους πολίτες».

Τέλος, όσον αφορά sτις προτάσεις του κ. Τσίπρα επισήμανε πως «ακούγονται ωραίες, αλλά είναι φανερό πως δεν αντέχουν στην κριτική όταν τις δει κάποιος αναλυτικά. Ο κ. Τσίπρας προτείνει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% στο 13% και επικαλείται ως παράδειγμα την Ισπανία. Η Ισπανία μείωσε πράγματι τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% την άνοιξη του 2026. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην ισπανική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι το μέτρο παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία δεν επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Η Ισπανία, λοιπόν, επανέφερε τον ΦΠΑ στο 21%».

Σε σχέση με την πρόταση για μείωση του ΕΦΚ, υπογράμμισε ότι «εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είναι τι επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το δεύτερο είναι πόσο κοστίζει μια τέτοια μείωση. Στο πετρέλαιο κίνησης, ο ΕΦΚ είναι 41 λεπτά το λίτρο και το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο είναι 33 λεπτά. Δηλαδή, η μείωση μπορεί να φτάσει μόλις τα 8 λεπτά το λίτρο με το σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ εμείς ήδη δίνουμε επιδότηση στην αντλία της τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο.

Θα σας έλεγα, όμως, ότι πρέπει να το δούμε συνολικά. Υπάρχει το ζήτημα του προϋπολογισμού. Ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ τον χρόνο. Μια οριζόντια μείωση των εσόδων από τον ΕΦΚ κατά 50% θα δημιουργούσε δημοσιονομικό κενό της τάξης των 2 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κόψουμε ισόποσα από τις δαπάνες. Ας μας πει η αντιπολίτευση ποιες δαπάνες ύψους 2 δισ. ευρώ συνολικά προτείνει να κόψουμε, γιατί δεν έχουμε περιθώριο για αυξήσεις δαπανών. Υπάρχει η οροφή δαπανών, την οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε».