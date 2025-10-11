Αλ. Πατέλης μιλά για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας με αφορμή το βιβλίο του «Η μεγάλη επιστροφή»

Με αφορμή το βιβλίο του «Η μεγάλη επιστροφή», που αφορά την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, ο Αλέξης Πατέλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» και μίλησε στο ΕΡΤnews.

Σε ερώτηση για το πως κατάφερε η Ελλάδα να «ορθοδοποδήσει», ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα θεωρηθεί πολύ απλό αυτό που θα σας πω, αλλά με σχέδιο και πίστη στις δικές μας ικανότητες ότι η Ελλάδα μπορεί. Δηλαδή κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τις τύχες της χώρας. Η κυβέρνηση εκλέχτηκε το 2019 με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Μειώσεις φόρων, δουλειές, θωράκιση της χώρας, εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, τα οποία μας έφτασαν εδώ που είμαστε».

Και συμπλήρωσε: «Προφανώς θέλουμε ακόμη πολλά άλλα στη χώρα μας. Έχουμε, αν μου επιτρέψετε μια τάση να μιλάμε συνεχώς για τις καταστροφές μας. Από καταστροφές έχουμε πολλές. Μικρασιατική καταστροφή, Εμφύλιος, δικτατορίες, Κυπριακό».

Ο κ. Πατέλης σημείωσε πως «μια χώρα όπως και ένας άνθρωπος πάντα πρέπει να στοχεύουν στο παραπάνω. Ποτέ δεν πρέπει να νιώθεις ικανοποιημένος. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να κοιτάξεις και από πού ήρθες».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του «Η μεγάλη επιστροφή» δήλωσε πως είναι γραμμένο σε πολύ απλή γλώσσα και έχει γλωσσάρι στο τέλος με όλες τις οικονομικές έννοιες, ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ο καθένας.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι μπορεί στην αρχή οι ευρωπαϊκές πιέσεις να ώθησαν την Ελλάδα να αλλάξει, αλλά μετά «η χώρα αποφάσισε να πάρει την τύχη στα χέρια της» και υπογράμμισε πως πατριωτισμός δεν είναι τα «go bak κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε», αλλά ούτε και «η επίκληση εθνικών συμβόλων με κραυγές και υπερβολικούς βερμπαλισμούς». «Ο πραγματικός πατριωτισμός, κατά την άποψή μου, είναι να συμβάλλεις με πράξεις να γίνει η χώρα σου πιο δυνατή» κατέληξε.

«Προσπαθώ να σκεφτώ ως οικονομολόγος άλλη περίπτωση χώρας σε καιρό ειρήνης, η οποία να είχε τόσο παρατεταμένη κρίση και δεν μπορώ να σκεφτώ» δήλωσε, τονίζοντας πως η Ελλάδα θεωρείται παράδειγμα στο εξωτερικό, καθώς η κοινωνία της χώρας παρέμεινε ανθεκτική, παρά την ανεργία που κυμαινόταν στο 30%.

Τέλος, αναφορικά με το λεγόμενο «μαξιλαράκι» των πολλών δισ. που είχε αφήσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος τόνισε πως το «μαξιλαράκι» είναι ένδειξη αδυναμίας και όχι απόρροιας και διευκρίνισε πως κάποια από τα λεφτά αυτά ήταν δανεικά.