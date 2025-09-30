Ακυβέρνητο πλέει υπό ολλανδική σημαία πλοίο που πήρε φωτιά ανοικτά της Υεμένης

Ακυβέρνητο πλέει στον κόλπο του Άντεν το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht, στο οποίο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά μία ημέρα αφού επλήγη από εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ναυτικών και εξανάγκασε σε απομάκρυνση του πληρώματος,

Αυτό ανακοίνωσαν την Τρίτη (30/9) η εταιρεία που το διαχειρίζεται και η ναυτική αποστολή της ΕΕ Aspides

Δεν είναι σαφές αν το πλοίο στοχοθετήθηκε από τους Χούθι της Υεμένης, συμμάχους του Ιράν, οι οποίοι από το 2023 επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα λέγοντας πως πραγματοποιούν τις επιθέσεις αυτές σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστινίους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη επίθεση από τους Χούθι σε εμπορικό πλοίο μετά την 1η Σεπτεμβρίου.

Το Minervagracht έπλεε στα ανοιχτά του Τζιμπουτί με 19μελές πλήρωμα και χωρίς φορτίο όταν σημειώθηκε η έκρηξη, ανακοινώθηκε από την εταιρεία Spliethoff με έδρα το Άμστερνταμ που το διαχειρίζεται.

«Το Minervagracht υπέστη σημαντική ζημιά», αναφέρει η εταιρεία σε δήλωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι συνεργάζεται με διεθνείς αρχές και ειδικούς για τη διάσωση του πλοίου.

Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων ένας από τους τραυματίες ναυτικούς που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε μια ελληνική και μια γαλλική φρεγάτα, ανακοινώθηκε από την αποστολή Aspides.

Ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, απομακρύνθηκε με ελικόπτερο. Όλο το πλήρωμα έχει φθάσει στο Τζιμπουτί.