Ακυρώνονται οι σημερινές συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, δεν θα πάει στην Ελβετία ο Βανς

Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη όσον αφορά τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δήλωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η δήλωση έγινε αφού εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύκτας ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία για να συναντηθεί με Ιρανούς διαπραγματευτές και να αρχίσουν συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 07:00 ώρα Ελλάδας) για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία». Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

Ο Βανς είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες κι ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

Στην κορυφή της ατζέντας των διαπραγματεύσεων βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα, όπως το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ μετά το πέρας της 60ήμερης διαπραγματευτικής περιόδου, καθώς και ο χειρισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (US Central Command) επιβεβαίωσε, μέσω ανάρτησης στο Χ (πρώην Twitter), ότι ο αποκλεισμός τερματίζεται «σύμφωνα με την εντολή του Προέδρου Τραμπ». Παράλληλα, ανέφερε ότι ορισμένα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν «στην ευρύτερη περιοχή».