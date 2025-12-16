Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, λέει ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης

Ο Λίβυος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ακίλα Σαλέχ, έκρινε άκυρη και μη εγκεκριμένη από το Κοινοβούλιο τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της προηγούμενης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας και της τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με την οριοθέτηση των συνόρων στην ανατολική Μεσόγειο, επειδή υπογράφηκε από κυβέρνηση που δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη της νομοθετικής εξουσίας.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο Σαλέχ δήλωσε ότι η κυβέρνηση αλ-Σάρατζ δεν παρουσίασε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το μνημόνιο και κατά συνέπεια η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν έχει εγκρίνει καμία συμφωνία.

Ο Ακίλα Σαλέχ πιστεύει ότι η Λιβύη έχει μια νέα ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη θαλάσσια θέση της εντός ενός ευρύτερου διαπραγματευτικού πλαισίου που περιλαμβάνει την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία, και ότι το επόμενο στάδιο είναι «ένα στάδιο συνεννοήσεων, όχι συγκρούσεων» και ότι η κυριαρχία της Λιβύης στα χωρικά της ύδατα είναι «μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να ξεπεραστεί».

Είπε επίσης ότι οι διεθνείς συμφωνίες συνάπτονται μόνο από μια νόμιμη κυβέρνηση που έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αυτός είναι ένας συνταγματικός κανόνας που δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Αλ-Σάρατζ δεν εγκρίθηκε και ως εκ τούτου δεν είχε την εξουσία να υπογράψει μια διεθνή συνθήκη αυτού του μεγέθους. Από τη στιγμή που η συμφωνία αυτή δεν παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο και δεν επικυρώθηκε, αυτό από μόνο του αναιρεί οποιαδήποτε νομική ισχύ της.

Όσον αφορά τις διεθνείς αντιδράσεις στη συμφωνία, ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής είπε ότι ορισμένες χώρες αντιλαμβάνονται ότι η συμφωνία είναι παράνομη, ενώ άλλες την αντιμετωπίζουν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, αντέδρασε αρχικά έντονα επειδή θεώρησε τη συμφωνία ως βλάπτουσα τα συμφέροντά της, αλλά σήμερα δείχνει προθυμία να συμμετάσχει σε διάλογο, ανέφερε.

Η θέση της Αιγύπτου ήταν σαφής και σταθερή από την αρχή και έχει τονίσει ότι η συμφωνία δεν επιτυγχάνει σταθερότητα στην περιοχή, ενώ και η Τουρκία έχει επίσης δηλώσει ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι κατά της συμφωνίας με την Τουρκία, αλλά το θέμα απαιτεί να μελετηθεί από ειδικούς που θα το παρουσιάσουν στη νόμιμη κυβέρνηση και στη συνέχεια αυτή η κυβέρνηση θα το παραπέμψει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Στη συνέντευξη, ο Σαλέχ επεσήμανε ότι η συμφωνία δημιούργησε εσωτερική σύγχυση και περιφερειακή κρίση, και η Λιβύη έγινε μέρος μιας σύγκρουσης μεταξύ μεσογειακών χωρών χωρίς ενιαίο όραμα, επειδή η συμφωνία υπογράφηκε χωρίς κρατικούς θεσμούς και χωρίς τη συμμετοχή αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για τη Λιβύη, η οποία έχει στρατηγική θέση που την καθιστά σημαντικό εταίρο σε οποιεσδήποτε μελλοντικές θαλάσσιες ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα έχει μια ενιαία φωνή, που θα διαπραγματεύεται σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα και όχι τα προσωπικά.

Πηγή: Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων