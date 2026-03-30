Ακροδεξιοί δήμαρχοι στη Γαλλία κατέβασαν τις ευρωπαϊκές σημαίες από τα δημαρχεία τους

Τις ευρωπαϊκές σημαίες κατέβασαν από την πρόσοψη των δημαρχείων πολλοί δήμαρχοι που εξελέγησαν στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές με τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, μια ενέργεια που επαινέθηκε από στελέχη του κόμματος αλλά χαρακτηρίστηκε «λαϊκιστική» από την κυβέρνηση.

«Έξω οι ευρωπαϊκές σημαίες από τον δήμο! Δώστε χώρο στις γαλλικές σημαίες», έγραψε στην πλατφόρμα Χ την Κυριακή ο δήμαρχος της Καρκασόν, ο Κριστόφ Μπαρτές, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα βίντεο όπου ο ίδιος κατεβάζει την ευρωπαϊκή σημαία, αφήνοντας μόνο τις σημαίες της Γαλλίας και της Οξιτανίας.

Σήμερα, ο νέος δήμαρχος του Καν-σιρ-Μερ ανάρτησε μια φωτογραφία της πρόσοψης του δημαρχείου, χωρίς την ευρωπαϊκή σημαία. Είχε προηγηθεί ο δήμαρχος του Αρν, ο Αντονί Γκαρενό-Γκλινκοφσκί, που κατέβασε τις σημαίες της ΕΕ και της Ουκρανίας αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, στις 24 Μαρτίου.

«Θα αρνηθούν και τους ευρωπαϊκούς πόρους που λαμβάνουν οι αγρότες, οι επιχειρήσεις μας, οι περιφέρειες; Θα επιστρέψουν τις αποζημιώσεις (που λαμβάνουν) από το Ευρωπαϊκό Κοινοιβούλιο;» διερωτήθηκε ο υπουργός Μπενζαμέν Αντάντ, που είναι αρμόδιος για θέματα Ευρώπης. «Αυτός είναι λαϊκισμός και δείχνει ότι ο Εθνικός Συναγερμός δεν έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

Κανένας νόμος δεν καθιστά υποχρεωτικό να εικονίζονται τα ευρωπαϊκά σύμβολα στις προσόψεις των δημαρχείων, παρά μόνο στις 9 Μαΐου, για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης. Το Σύνταγμα αναγνωρίζει μόνο τη γαλλική σημαία ως επίσημο σύμβολο. Το 2023 η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που καθιστά υποχρεωτική την ύψωση της ευρωπαϊκής και της γαλλικής σημαίας στα δημαρχεία, σε κοινότητες άνω των 1.500 κατοίκων, όμως η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τη Γερουσία.

Τον Ιανουάριο πολλοί δήμαρχοι, κυρίως αγροτικών κοινοτήτων, κατέβασαν τις ευρωπαϊκές σημαίες σε ένδειξη υποστήριξης προς τους αγρότες που διαφωνούσαν με τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur.