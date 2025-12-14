Ακριβότερο κατά 16-20% το φετινό γιορτινό τραπέζι

Με την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα να έχει αρχίσει, οι καταναλωτές σαρώνουν την αγορά τροφίμων προκειμένου να εντοπίσουν οικονομικές, αλλά και ποιοτικές επιλογές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου καταναλωτών το φετινό τραπέζι θα είναι κατά 16-20% ακριβότερο λόγω των ανατιμήσεων στα τρόφιμα.

Μπορεί οι αυξήσεις των τιμών να δημιουργούν πικρία στο άκουσμα, όμως οι γλυκές απολαύσεις δεν μπορούν να απουσιάζουν από τη πιο λαμπρή εορτή του χρόνου.

Σύμφωνα με τους εμπόρους, υπάρχει επάρκεια τόσο σε κρέατα όσο και σε οπωροκηπευτικά ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η πύκνωση της αγοραστικής κίνησης.