Ακρίβεια: Μειώσεις φόρων παντού η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά

Τις προτάσεις του για τη διαχείριση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς , αναφερόμενος στα μέτρα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη του να έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση, στην οποία «χρεώνει» ζήτημα πολιτικής και κατηγορεί για δημιουργία υπερπλεονασμάτων, μειώνοντας τεχνητά το χρέος.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σαμαράς εν αναμονή και της ανακοίνωσης του κόμματος που έχει προαναγγείλει, σημείωσε:

«Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Η διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό. Γιατί; Γιατί έτσι και φτιάχνει υπερπλεονάσματα, αλλά και μειώνει τεχνητά το χρέος.

Ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. Κι αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά.

Και πώς μπορούν να ανακουφιστούν άμεσα, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις;

Πρώτα-πρώτα, σήμερα έχουμε ενεργειακή ακρίβεια. Και φορολογική ακρίβεια!

Και μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους. Στα καύσιμα – και όχι μόνο!

Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε «πετρέλαιο» – πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα καύσιμα.

Εμείς σήμερα έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη!

– Πάρτε τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Το κατώτατο όριο Ειδικού φόρου της Ευρώπης είναι 36 λεπτά. Εμείς το έχουμε στα 70 λεπτά – σχεδόν διπλό! Έχουμε μεγάλα περιθώρια να το κατεβάσουμε πολύ.

– Πάρτε το ΦΠΑ. Το ελάχιστο όριο είναι 15% στα καύσιμα. Εμείς το έχουμε στα 24%. Αντίστοιχα και στο ντίζελ. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα περιθώρια να κατεβάσουμε το φόρο στα καύσιμα, εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο.

Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού.

Δεν μιλάω όμως μόνο για μειώσεις στην ενέργεια.

Μπορούμε μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη.

Για παράδειγμα, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%.

Όσο το είχαμε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Και μείωση μια σειράς προϊόντων από το 24% στο 13%. Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση!

Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο. Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν.

Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην Κυβέρνηση. Και τότε είχαμε Μνημόνια – που τώρα δεν έχουμε…

Τότε είχαμε ελλείμματα – ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα! Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα! Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά».