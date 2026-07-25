Ακούγεται παράδοξο, αλλά ένα «ημερολόγιο αποτυχίας» μπορεί να βοηθήσει

Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τα οφέλη του να καταγράφουμε τις σκέψεις μας σε κάποιο ημερολόγιο, ή ακόμα και να κρατάμε το πιο οργανωμένο και θεματικό gratitude journal, δηλαδή ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Μια νέα πρόταση τώρα κέντρισε την προσοχή μας: το ημερολόγιο αποτυχίας (failure journal). Μπορεί να ακούγεται αντιφατικό και ίσως απαισιόδοξο, αλλά, αν το προσεγγίσουμε με τον σωστό τρόπο μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, να ξεκλειδώσουμε και να αποδεχθούμε συναισθήματα και να καταλάβουμε καλύτερα όσα μας συμβαίνουν.

Η διαδικασία είναι απλή: καταγράψτε σε ένα τετράδιο κάτι που σας βαραίνει ή σας προκαλεί δυσφορία. Από ένα καθημερινό άγχος ή μια απογοήτευση έως μια σοβαρή απώλεια που σας έχει στοιχίσει. Μετά από διάστημα ενός μήνα, επανέλθετε στο συγκεκριμένο κείμενο όχι με στόχο να αναμασήσετε το παρελθόν, αλλά για να αναλογιστείτε τι έχετε μάθει από τότε, πώς το έχετε διαχειριστεί, για τι είστε περισσότερο ευγνώμονες. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να το έχετε ξεχάσει κιόλας καθώς τελικά το γεγονός στο οποιο σταθήκατε ήταν πολύ αμελητέο και δεν άξιζε την στεναχώρια σας -είναι κι αυτό ένα σημαντικό μάθημα.

Αυτή η πρακτική καταφέρνει να μας δώσει να καταλάβουμε καλύτερα πως ακόμα και οι δυσκολίες οδηγούν σε πρόοδο αλλά και πως η χαρά και η μόνιμα θετική διάθεση δεν είναι ρεαλιστικά. Τα συναισθήματα άγχους, ντροπής, στεναχώριας, θυμού έχουν εδώ και αιώνες θέση στην ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου γιατί μας προσφέρουν κάτι, μας ολοκληρώνουν την εμπειρία και, φυσικά, η χαρά έχει μεγαλύτερη αξία όταν έχουμε βιώσει περιόδους που δεν ήταν δεδομένη.

Το να αποδεχτούμε και να καταφέρουμε να διαχειριστούμε τις δυσκολίες μας υπενθυμίζει να καλλιεργήσουμε τις συνήθειες του εαυτού μας που μας επαναφέρουν σε ηρεμία, ενώ συχνά λειτουργούν ως υπενθύμιση όλων τον θετικών σημείων της ζωής μας. Ακόμα, το να βοηθάμε άλλους ανθρώπους με παρόμοια θέματα μας βοηθά όχι μόνο να νιώσουμε συνδεδεμένοι μαζί τους αλλά και να κατανοήσουμε το πρόβλημα καλύτερα.

Οπότε, παρά το εκκεντρικό του όνομα, το ημερολόγιο αποτυχίας μπορεί τελικά να οδηγήσει στην ισορροπία.