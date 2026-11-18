της Βαρβάρας Ζούκα

Πέντε νέα πάρκα σκύλων, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παιχνίδι, άσκηση και κοινωνικοποίηση των τετράποδων φίλων, σχεδιάζει να δημιουργήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, επεκτείνοντας τις υποδομές που διατίθενται για τα ζώα συντροφιάς σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Το σχέδιο της δημοτικής αρχής του Στέλιου Αγγελούδη προβλέπει τη διαμόρφωση οργανωμένων και περιφραγμένων χώρων, εξοπλισμένων με ειδικά όργανα εκγύμνασης, παιχνίδια και άλλες εγκαταστάσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες σκύλων να έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν τα ζώα τους να κινούνται, να παίζουν και να ασκούνται με ασφάλεια.

Για τη δημιουργία των πέντε νέων πάρκων προβλέπεται να διατεθούν περίπου 130.000 ευρώ, ενώ η σχετική διαδικασία εισέρχεται στο στάδιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλη Διαμαντάκη, στόχος του δήμου είναι τα νέα πάρκα σκύλων να υλοποιηθούν μέσα στην καινούρια χρονιά. Μάλιστα, όπως τονίζει ο κ. Διαμαντάκης, η δημιουργία των πέντε νέων πάρκων έρχεται σε συνέχεια των αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποίησε η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη το προηγούμενο διάστημα, παραδίδοντας στους πολίτες ισάριθμους χώρους άσκησης και αναψυχής για τα ζώα συντροφιάς στην περιοχή του Ποσειδωνίου, στο πάρκο Ξαρχάκου, στο πάρκο της Αρχαίας Αγοράς, στη συμβολή της Παρασκευοπούλου με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη Νέα Ελβετία.

Πού θα δημιουργηθούν τα πέντε πάρκα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης, τα νέα πάρκα σκύλων θα αναπτυχθούν σε πέντε υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις προβλέπονται στα ακόλουθα σημεία:

1. Κήπος της Μνήμης (562 τ.μ.)

2. Πάρκο Γεωργίου Ιβάνωφ (425 τ.μ.)

3. Πεδίον του Άρεως (400 τ.μ.)

4. Πάρκο Νικηφόρου Τσαρπανά (588 τ.μ.)

5. Κήποι του Πασά: (220 τ.μ.)

Από τούνελ και εμπόδια μέχρι ειδικές ποτίστρες

Τα νέα πάρκα θα διαμορφωθούν ως μικροί υπαίθριοι χώροι άσκησης. Μεταξύ άλλων, η μελέτη περιλαμβάνει τούνελ διέλευσης, μπάρες άλματος, ρυθμιζόμενα εμπόδια, κρίκους εκπαίδευσης, ράμπες, δοκούς και ειδικές συνθέσεις με πατάρια. Πρόκειται για εξοπλισμό που προορίζεται τόσο για το παιχνίδι όσο και για τη σωματική άσκηση των ζώων.

Παράλληλα, θα εγκατασταθούν δέκα ειδικές ποτίστρες, ενώ θα τοποθετηθεί περίφραξη για την ασφαλή λειτου