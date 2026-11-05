«Ακόμα o πρόεδρός σας»: Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Τραμπ σαν σούπερ ήρωα σε video game

Με έναν εύθυμο τρόπο ο Λευκός Οίκος θέλησε να θυμίσει στους Αμερικανούς πολίτες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά την συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στης ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα πριν από μερικά 24ωρα.

Σε ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ψηφιοποιημένο και σαν σούπερ ήρωα σε ένα μίνι video game, με σχόλιο «είναι επικίνδυνο να βγεις εκεί έξω, πάρε αυτό μαζί σου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, φορώντας ένα τζόκεϊ που γράφει «ακόμα πρόεδρός σας» φαίνεται να τρέχει σε πίστα ενώ σε κείμενο αναφέρονται όσα έχει επιτύχει στη μέχρι τώρα θητεία του, όπως η πτώση στις τιμές των φαρμάκων, αλλά και η μείωση της παράνομης μετανάστευσης στην χώρα, όπως τουλάχιστον διατείνεται το επιτελείο του Λευκού Οίκου.

Στο τελευταίο πλάνο του βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να υπογράφει ένα διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο με το μήνυμα: «Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να γίνει και πάλι η Αμερική σπουδαία».