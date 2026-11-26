Η σταθερή μείωση των βαρών που μεταφέρονται στις νεότερες γενιές αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος . «Όσο περνάμε τον λογαριασμό των δικών μας λαθών στις επόμενες γενιές, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια χώρα που φροντίζει τους νέους της», τονίχει χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο ερώτημα τι κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει ξανά προοπτική και ελευθερία στη νέα γενιά Ελλήνων, ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι οι παρεμβάσεις εκτείνονται από την αύξηση των μισθών και τη μηδενική φορολογία έως τις δράσεις για τη διευκόλυνση της απόκτησης πρώτης κατοικίας από τις νέες οικογένειες και τη διεύρυνση των ευκαιριών στην ανώτατη εκπαίδευση, τόσο στα δημόσια όσο και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορούν οι νέοι να σπουδάζουν στη χώρα μας.

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει τη σημασία της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ουσιαστικής μείωσής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, το δημόσιο χρέος από το 210% του ΑΕΠ το 2020 έχει υποχωρήσει, μέσα σε έξι χρόνια, στο 135,8%, με στόχο το 2027 να μειωθεί περαιτέρω στο 128,5%.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που μειώνει συστηματικά το δημόσιο χρέος με αποτέλεσμα η Ελλάδα από το 2026 να μην ειναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης», τονίζει, παραπέμποντας σε σχετικά δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες του εξωτερικού, όπως η «Handelsblatt».

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι έως το 2030 το δημόσιο χρέος να υποχωρήσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ και η ελληνική οικονομία να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα Α.

«Στόχος μας είναι να παραδώσουμε μια χώρα με κύρος και διεθνή αξιοπιστία, αλλά κυρίως μια χώρα με περισσότερη οικονομική και δημοσιονομική ελευθερία στα παιδιά μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.