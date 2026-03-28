Άκης Σκέρτσος: Η Ελλάδα καταγράφει τη 2η μεγαλύτερη βελτίωση στον ΟΟΣΑ στη δημόσια ακεραιότητα

Σε θέματα κράτους δικαίου, διαφάνειας και δημόσιας ακεραιότητας εστιάζει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του.

Αφορμή «άλλη μια διεθνής έκθεση (η οποία) επιβεβαιώνει την μετρήσιμη θεσμική πρόοδο της χώρας μας σε κρίσιμους δείκτες ακεραιότητας και διαφάνειας (Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026).

Η δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, δυστυχώς, πέρασε στα “ψιλά” αυτής της εβδομάδας. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της (παρά)πολιτικής και της δημοσιογραφικής συζήτησης εστιάζει με αντιπολιτευτική επιμονή στη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας», επισημαίνει και προσθέτει:

«Αν η συγκεκριμένη έκθεση ήταν αρνητική οι ανακοινώσεις των κομμάτων βέβαια θα έπεφταν βροχή… Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι πως τα ζητήματα του κράτους δικαίου, που αγγίζουν τον πυρήνα της Δημοκρατίας μας, είναι πολύ σοβαρά για να τα ρίχνουμε “βορά” στην αντιπολιτευτική αρένα.

Όλοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε τις θεσμικές αδυναμίες που διαχρονικά χαρακτήριζαν τη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι εργάζονται για να τις διορθώσουν και άλλοι μόνο για να τις καταγγέλλουν.

Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και με εφαλτήριο και θεσμικές δυσλειτουργίες που αναδείχθηκαν και κατά τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης, καταγράφει μια συστηματική θεσμική πρόοδο σε σειρά διεθνών εκθέσεων και σε πολλά πεδία του κράτους δικαίου» αναφέρει και παραθέτει τις εκθέσεις αυτές:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2025 αναγνωρίζει πρόοδο σε κρίσιμους τομείς θεσμικής λειτουργίας.

Η Διεθνής Διαφάνεια (2026) καταγράφει βελτίωση στους δείκτες αντίληψης διαφθοράς.

Ο Economist Intelligence Unit στο Democracy Index 2025 αποτυπώνει ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας και των θεσμών.

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ “Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026” κατατάσσει τη χώρα μας στη 2η θέση μεταξύ των κρατών-μελών και εταίρων ως προς τη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα.

Η Ελλάδα σημειώνει, μεταξύ άλλων, την 5η καλύτερη επίδοση στην ποιότητα σχεδιασμού και τον 2ο υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης πολιτικών».

Συμπερασματικά, «η πρόοδος αυτή δεν είναι συγκυριακή. Αντανακλά μια συνεκτική μεταρρυθμιστική στρατηγική από το 2019, με μετρήσιμα αποτελέσματα:

* Ενίσχυση της λογοδοσίας με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο και την πλατφόρμα e-Peitharxika, που διασφαλίζουν διαφάνεια και ταχύτητα.

* Ολιστική εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς (whole-of-government approach), με κεντρικό συντονισμό.

* Πλήρης συμμόρφωση στα πρότυπα διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων και σημαντική πρόοδος σε lobbying και χρηματοδότηση κομμάτων.

* Ψηφιακά εργαλεία και ανοιχτά δεδομένα που ενισχύουν την πρόσβαση του πολίτη στην πληροφορία.

* Νέα εργαλεία, όπως το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Υποθέσεων Διαφθοράς, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και το σύγχρονο πλαίσιο πόθεν έσχες».

Ωστόσο, συνεχίζει ο υπουργός Επικρατείας, «προφανώς, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, καθυστερήσεις και πεδία που απαιτούν βαθύτερες αλλαγές — ιδίως στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, όπου ήδη καταγράφεται πρόοδος χάρη στις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, και στην πλήρη εμπέδωση κουλτούρας ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Όμως η κατεύθυνση είναι πλέον σαφής: η χώρα υιοθετεί συστηματικά τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών, επενδύει σε σύγχρονα θεσμικά εργαλεία και μετατρέπει τις μεταρρυθμίσεις σε απτά αποτελέσματα.

Η ενίσχυση της δημόσιας ακεραιότητας είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και δημοκρατίας. Και αποτελεί προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης παράλληλα με την πρόοδο που συντελείται σε όλα τα υπόλοιπα πεδία, της οικονομίας, της άμυνας και της ασφάλειας, της ενέργειας, της ψηφιοποίησης. Αυτή η εμπιστοσύνη χτίζεται σταθερά, με κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία. Με επιμονή και υπομονή. Και κυρίως με σχέδιο και στοχοπροσήλωση», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος.