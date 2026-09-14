Ακινητοποιήθηκε συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης – Επέστρεψε στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (Βίντεο)

Του Βαγγέλη Παπαντώνη

Προβλήματα προέκυψαν το μεσημέρι της Δευτέρας στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό προς τη Νέα Ελβετία ακινητοποιήθηκε μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MyPortal.gr, οι οποίες προέρχονται από αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν μέσα στον συρμό, το τρένο ξεκίνησε κανονικά από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ωστόσο κατά την πορεία του προς την επόμενη στάση, Πλατεία Δημοκρατίας, άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα στην κίνησή του.

Όπως περιγράφει ο επιβάτης, ο συρμός σταματούσε και στη συνέχεια ξεκινούσε εκ νέου, για να ακινητοποιηθεί τελικά περίπου στο μέσο της σήραγγας, ανάμεσα στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και τη στάση Πλατεία Δημοκρατίας.

Ο συρμός παρέμεινε ακινητοποιημένος για περίπου 20 λεπτά, με τους επιβάτες να βρίσκονται εντός του.

Στη συνέχεια, ο συρμός κινήθηκε προς τα πίσω και επέστρεψε στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν.