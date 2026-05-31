Ακίνητα: Πρώτες οι ΗΠΑ στη ζήτηση για ελληνικές κατοικίες

Με τις ΗΠΑ να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για ελληνικά ακίνητα και ταυτόχρονα την υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την ελληνική αγορά παραμένει ισχυρό και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι Αμερικανοί αναζητούν κατοικίες στην Ελλάδα με μέση τιμή που φτάνει τα 358.220 ευρώ, ποσό αισθητά υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται σε άλλες μεγάλες αγορές του εξωτερικού που στρέφονται προς την ελληνική κτηματαγορά.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γερμανία, με μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας στα 218.587 ευρώ, ενώ τρίτη βρίσκεται η Αγγλία, όπου η μέση τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 279.198 ευρώ. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Βουλγαρία, με 188.750 ευρώ, και η Σερβία, με 157.980 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η διεθνής ζήτηση για ελληνικά ακίνητα παραμένει αυξημένη, αλλά και ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει τόσο σε ένταση όσο και σε οικονομικό αποτύπωμα.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται απλώς στην κορυφή της ζήτησης, αλλά καταγράφουν και την υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, δείχνει ότι το ενδιαφέρον των Αμερικανών για την ελληνική κατοικία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλες αγορές. Δεν πρόκειται μόνο για περιστασιακή αναζήτηση ευκαιριών ή για ενδιαφέρον χαμηλότερου κόστους, αλλά για ένα κοινό με ισχυρότερη αγοραστική δυνατότητα, το οποίο φαίνεται να βλέπει την Ελλάδα όχι μόνο ως τόπο διακοπών, αλλά και ως πιθανό επενδυτικό προορισμό ή επιλογή δεύτερης κατοικίας.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η αμερικανική αγορά έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς «αιμοδότες» του ελληνικού τουρισμού, με τους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ να συγκαταλέγονται σταθερά στους επισκέπτες με την υψηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη. Μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 οι αφίξεις Αμερικανών ταξιδιωτών προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τετράμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα αποκτά και επενδυτικό βάθος.

Επιπλέον, το 2025 οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην κορυφή των σημαντικότερων αγορών για το αεροδρόμιο της Αθήνας, με περίπου 1,18 εκατομμύρια επιβάτες και αύξηση 12% σε σχέση με το 2024. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ είχαν από τις υψηλότερες οικονομικές συνεισφορές στον ελληνικό τουρισμό, καθώς η μέση δαπάνη τους κατά τη διάρκεια των διακοπών έφτασε τα 1.066 ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό

Στην εγχώρια αγορά, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ωστόσο τα στοιχεία του Spitogatos δείχνουν ότι η ένταση της ανόδου είναι πλέον πιο συγκρατημένη σε σχέση με το 2025. Σε επίπεδο επικράτειας, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,9% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 8,8%.

Αναφερόμενος στην επίδραση που είχε στην αγορά το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο CEO του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός, σημείωσε στο πλαίσιο της 6ης Premium Real Estate Expo 2026, ότι οι τιμές στην αγορά κατοικίας θα ήταν αισθητά χαμηλότερες τόσο φέτος όσο και πέρυσι, εάν δεν υπήρχε η επίδραση του προγράμματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων.

Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι πίσω από τη συνέχιση της ανόδου των τιμών υπάρχουν επιμέρους παράγοντες που τροφοδότησαν τη ζήτηση σε συγκεκριμένα ακίνητα, παρά τη γενικότερη εικόνα επιβράδυνσης. Έτσι, παρότι η κτηματαγορά παραμένει σε ανοδική τροχιά, η ένταση που χαρακτήρισε την προηγούμενη χρονιά φαίνεται πλέον να υποχωρεί.

Στις πωλήσεις επαγγελματικών ακινήτων, οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 7,8% την περίοδο 2024–2025, ενώ στη γη καταγράφηκε η πρώτη εμφανής πτώση σε πανελλαδικό επίπεδο, με τις ζητούμενες τιμές να υποχωρούν κατά 1,7%, μετά από αύξηση 1,5% την προηγούμενη περίοδο.

Πού συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές κατοικιών

Στις κατοικίες προς πώληση, το κέντρο της Αθήνας καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές το πρώτο τρίμηνο του 2026, με άνοδο 7,9%. Παρότι η περιοχή παραμένει στην κορυφή, ο ρυθμός αύξησης είναι χαμηλότερος σε σχέση με το 11,7% που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, στοιχείο που δείχνει ότι ακόμη και οι πιο δυναμικές αγορές αρχίζουν να κινούνται με πιο ήπιους ρυθμούς.

Στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,1%, παραμένοντας κοντά στο 7,4% της προηγούμενης χρονιάς. Στις Κυκλάδες η αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,9%, όσο ακριβώς και το αντίστοιχο ποσοστό του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική των νησιωτικών αγορών με ισχυρό τουριστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει σταθερή.

Αντίθετα, στα Νότια Προάστια της Αθήνας η αύξηση περιορίστηκε στο 4,1%, από 9,1% το 2025, ενώ στον Πειραιά οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,3%, έναντι 7,1% την προηγούμενη χρονιά. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα της επιβράδυνσης είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν την προηγούμενη περίοδο η αύξηση είχε φτάσει το 12,5%.

Τα ενοίκια δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης

Στην αγορά ενοικίασης κατοικιών, οι μέσες ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν σε επίπεδο επικράτειας κατά 4,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, χαμηλότερα από το 6,7% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη περίοδο. Η αποκλιμάκωση των ρυθμών ανόδου φαίνεται καθαρά σε αρκετές μεγάλες αγορές, ενώ σε κάποιες περιοχές καταγράφονται πλέον και αρνητικές μεταβολές.

Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε κατά 6,9%, έναντι 7,6% το 2025, παραμένοντας στην υψηλότερη θέση μεταξύ των περιοχών που εξετάζονται. Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,1%, σημαντικά χαμηλότερα από το 13,5% της προηγούμενης περιόδου, ενώ στα Νότια Προάστια της Αθήνας η άνοδος περιορίστηκε στο 3,2% και στα Βόρεια Προάστια στο 2,6%.

Αρνητική μεταβολή καταγράφεται στον Πειραιά, όπου οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών μειώθηκαν κατά 1,8%, μετά από αύξηση 5,7% το 2025. Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στις Κυκλάδες, όπου οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 7%, έπειτα από άνοδο 12% την προηγούμενη χρονιά.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ