Ακίνητα: Πώς ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις όταν υπάρχουν χρέη στην Εφορία

Τον δρόμο για την πώληση ακινήτων που έχουν δεσμευτεί λόγω χρεών προς την Εφορία ανοίγει η ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα σε οφειλέτες να ζητήσουν την άρση της κατάσχεσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη μεταβίβαση.

Η βασική αλλαγή είναι απλή: ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται απαραίτητα να βρει πρώτα τα χρήματα για να εξοφλήσει ολόκληρο το χρέος του και στη συνέχεια να πουλήσει το ακίνητο. Μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιήσει την ίδια την πώληση για να αποπληρώσει μέρος της οφειλής του.

Έτσι αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα που στην πράξη μπορούσε να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Ένας ιδιοκτήτης είχε χρέη στην Εφορία, η ΑΑΔΕ προχωρούσε σε κατάσχεση του ακινήτου του και στη συνέχεια ο ίδιος δυσκολευόταν να το πουλήσει, ακόμη και αν ήθελε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα της πώλησης για να περιορίσει τις οφειλές του.

Με την απόφαση Α.1158/2026 καθορίζεται η διαδικασία με την οποία μπορεί να αρθεί η κατάσχεση ενόψει πώλησης. Ο οφειλέτης υποβάλλει σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, ακόμη και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης να μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας ή, εφόσον υπάρχουν οφειλές που δεν επιτρέπουν τη χορήγησή του, η προβλεπόμενη βεβαίωση οφειλής.

Μέρος του τιμήματος πηγαίνει στην Εφορία

Το κλειδί βρίσκεται στο τίμημα της πώλησης. Η ΑΑΔΕ θέτει όρους ώστε το ακίνητο να μην πωληθεί σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την πραγματική του αξία, περιορίζοντας έτσι το ποσό που θα μπορούσε να εισπράξει το Δημόσιο.

Για παλαιές κατασχέσεις μπορεί να απαιτηθεί νέα αποτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή, προκειμένου να υπάρχει επικαιροποιημένη εικόνα για την αξία του ακινήτου.

Όταν πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, ένα μέρος του τιμήματος δεν περνά από τα χέρια του πωλητή. Παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και αποδίδεται απευθείας στην ΑΑΔΕ για την κάλυψη της οφειλής.

Το ύψος της παρακράτησης δεν είναι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Για τον προσδιορισμό του εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η φορολογική συμπεριφορά του οφειλέτη και οι δυνατότητες που έχει η ΑΑΔΕ να εισπράξει το υπόλοιπο χρέος.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα βασικό όριο: το ποσό που θα εισπράξει η Εφορία δεν μπορεί, κατά κανόνα, να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολοίπου της κατάσχεσης. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι πλήρως διασφαλισμένες με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.

Τι συμβαίνει στην πράξη

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος έχει ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση για οφειλή με τρέχον υπόλοιπο 100.000 ευρώ και βρίσκει αγοραστή.

Δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει πρώτα τα 100.000 ευρώ ώστε να αρθεί η κατάσχεση και μετά να προχωρήσει στην πώληση. Μπορεί να ζητήσει από την ΑΑΔΕ την άρση της κατάσχεσης για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταβίβαση.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, με βάση το κατώτατο όριο του 25%, τουλάχιστον 25.000 ευρώ θα πρέπει καταρχήν να κατευθυνθούν στην Εφορία. Το ποσό μπορεί να είναι μεγαλύτερο, ανάλογα με τα δεδομένα της υπόθεσης και την απόφαση της φορολογικής διοίκησης.

Ο συμβολαιογράφος παρακρατεί το ποσό που έχει οριστεί και το αποδίδει στο Δημόσιο, ενώ η πώληση του ακινήτου μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η πλήρης εξόφληση της οφειλής.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο χρέος εξαφανίζεται. Εάν από τις 100.000 ευρώ αποδοθούν, για παράδειγμα, 25.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ, το υπόλοιπο εξακολουθεί να αποτελεί οφειλή του φορολογούμενου και η Εφορία διατηρεί τη δυνατότητα να το διεκδικήσει.

Στην πράξη, η νέα διαδικασία δημιουργεί έναν δρόμο για να «ξεκλειδώσουν» μεταβιβάσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να παραμένουν παγωμένες: το ακίνητο πωλείται, η Εφορία εισπράττει άμεσα μέρος της απαίτησής της και ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία του για να μειώσει τα χρέη του.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ