Ακίνητα: Αλλάζει ο χάρτης – Οι προσιτές περιοχές που παίρνουν «φωτιά» το 2026

Ηεικόνα της αγοράς ακινήτων στην Αττική το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνει ξεκάθαρα μια μετατόπιση που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε απίθανη. Η άνοδος των τιμών δεν περιορίζεται πλέον στα ακριβά προάστια, αλλά εξαπλώνεται σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητες.

Πρόκειται για μια σιωπηλή, αλλά ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά των αγοραστών και ενοικιαστών, οι οποίοι αναζητούν πλέον πιο προσιτές λύσεις, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να απομακρυνθούν από τις δημοφιλείς ζώνες.

Σύμφωνα με την έκθεση του Spitogatos, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Αττική αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση, την ώρα που σε συγκεκριμένες περιοχές οι αυξήσεις έφτασαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν απλώς μια γενική άνοδο της αγοράς, αλλά κυρίως μια αλλαγή κατεύθυνσης στη ζήτηση.

Οι «αφανείς» περιοχές στο προσκήνιο

Περιοχές όπως ο Ταύρος και η Δάφνη, που παραδοσιακά θεωρούνταν πιο «δευτερεύουσες» επιλογές, καταγράφουν πλέον έντονη κινητικότητα, με τις τιμές να ανεβαίνουν αισθητά. Η ίδια τάση αποτυπώνεται και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως ο Υμηττός, η Δροσιά και η Αγία Βαρβάρα, που συγκαταλέγονται στις περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς γειτονιές με χαμηλότερη αφετηρία τιμών. Οι αγοραστές φαίνεται να δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στο κόστος αγοράς, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει συμβιβασμούς ως προς την τοποθεσία ή την προβολή της περιοχής.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην αγορά ενοικίασης, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς ανόδου. Περιοχές όπως το Πέραμα, οι Αχαρνές και το Χαϊδάρι εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση και σημαντικές ανατιμήσεις, υποδεικνύοντας ότι και οι ενοικιαστές κινούνται προς πιο οικονομικές επιλογές.

Η τάση περνά και στη Θεσσαλονίκη

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην Αττική. Και στη Θεσσαλονίκη, η αγορά παρουσιάζει αντίστοιχη δυναμική, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά και τη ζήτηση να παραμένει έντονη. Παρότι περιοχές όπως η Καλαμαριά και το κέντρο διατηρούν υψηλά επίπεδα τιμών, το ενδιαφέρον φαίνεται να ενισχύεται σταδιακά και σε πιο οικονομικές ζώνες, κυρίως στα προάστια.

Ενδεικτική είναι η άνοδος που καταγράφεται σε περιοχές όπως η Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη, η Σταυρούπολη και η Χαλάστρα, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο της μετακίνησης της ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένες περιοχές δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Ρόλο παίζει και η χρηματοδότηση

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση φαίνεται να παίζει και η χρηματοδότηση. Τα στοιχεία της έρευνας για τα στεγαστικά δάνεια δείχνουν ότι η πρόσβαση σε δανεισμό παραμένει σχετικά ομαλή, με υψηλά ποσοστά πλήρους εκταμίευσης, ιδιαίτερα σε μεσαίες κατηγορίες δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά πλήρους εκταμίευσης καταγράφονται στα δάνεια ύψους 50.000–70.000 ευρώ (96,8%), 70.000–100.000 ευρώ (95,5%) και 150.000–200.000 ευρώ (95,3%), ενώ ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό και στην κατηγορία έως 50.000 ευρώ (92,9%).

Αυτό επιτρέπει σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να κινηθούν στην αγορά, στρεφόμενοι όμως κυρίως σε ακίνητα που βρίσκονται εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Η συνολική εικόνα αποτυπώνει μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά με διαφορετικούς όρους, καθώς περιοχές που μέχρι χθες βρίσκονταν στο περιθώριο, σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ