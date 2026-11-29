Άκαρπες ήταν οι συνομιλίες Άιζενκοτ- Νετανιάχου για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ , καθώς δεν σημεθειώθηκε κάποια ουσιαστική πρόοδος, ούτε προγραμματίστηκαν μελλοντικές συνομιλίες.

Το Λικούντ και το κόμμα «Γιασάρ» αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ότι η συνάντηση διεξήχθη σε «εποικοδομητικό κλίμα» και ότι «και οι δύο πλευρές επιδίωξαν να γεφυρώσουν τις σημαντικές διαφορές που τις χωρίζουν».

Σύμφωνα, ωστόσο, με δημοσιεύματα στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρέμειναν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν περαιτέρω συναντήσεις μεταξύ των διαπραγματευτικών τους ομάδων.

Όπως αναφέρεται, ο Άιζενκοτ διαμήνυσε στον Νετανιάχου ότι παραμένει πιστός στους εταίρους του εντός του πολιτικού του συνασπισμού, προσθέτοντας ότι το Λικούντ και οι σύμμαχοί του είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση μετά τον σχηματισμό της, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν τις βασικές αρχές που θα τη διέπουν.

Από την πλευρά του το Λικούντ κατηγόρησε τον Άιζενκοτ ότι έδειξε με την στάση του ότι δεν θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφότου ο Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (28/11) ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού σε δεύτερη φάση, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εναλλαγής στην εξουσία με τον Άιζενκοτ. Η δήλωση αυτή ώθησε τον Άιζενκοτ να δώσει στο Λικούντ προθεσμία 24 ωρών για την επίτευξη συμφωνίας σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερες από τρεις ώρες συνομιλίες μεταξύ του κόμματος «Γιασάρ» και του σχηματισμού «Μπεγιαχάντ» (B’Yachad) του Ναφτάλι Μπένετ, με το ζήτημα της στρατολόγησης των υπερορθόδοξων Εβραίων να παραμένει το βασικό «αγκάθι». Ο Μπένετ είναι ο μόνος αρχηγός κόμματος εντός του συνασπισμού του Άιζενκοτ που τάσσεται υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης ενότητας με το Λικούντ.