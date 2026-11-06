Άιζενκοτ: Ζητά κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης -Προειδοποιεί ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή

«Σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης έκανε λόγο σήμερα Παρασκευή 6/11 ο επικεφαλής του μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, ενώ λίγο αργότερα με νέα του ανάρτηση προειδοποίησε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή και ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης, περιγράφοντας τα σχέδιά του και τις κατευθυντήριες αρχές του σε περίπτωση που λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

«Η σημερινή κυβέρνηση απειλεί, στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, την ίδια την ύπαρξη της ισραηλινής δημοκρατίας — ούτε λιγότερο από αυτό», δήλωσε ο Άιζενκοτ.

Προειδοποίησε επίσης ότι το Ισραήλ βρισκόταν ήδη εν μέσω ενός επικίνδυνου διπλωματικού τσουνάμι.

Ο Άιζενκοτ ζήτησε την ορκισμένη νέα κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό, η οποία θα συγκροτηθεί γύρω από «σιωνιστικά κόμματα αλλαγής και επιδιόρθωσης, και την ένταξη κάθε κόμματος και κάθε μέλους της Κνεσέτ που συμφωνεί με τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές μου, άμεσα ή σταδιακά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μερικά πράγματα από εμένα προς εσάς, πολίτες του Ισραήλ, ενόψει της άφιξης του Σαββάτου: Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια πραγματική, απτή και επικίνδυνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή κυβέρνηση απειλεί, στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, την ίδια την ύπαρξη της ισραηλινής δημοκρατίας – τίποτα λιγότερο από αυτό. Όλα αυτά ενώ τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά και υπόκεινται επίσης σε πολιτικές και προσωπικές ιδιοτροπίες. Το Ισραήλ βρίσκεται ήδη σήμερα, εν μέσω ενός επικίνδυνου πολιτικού τσουνάμι. Σε αυτό το πλαίσιο, τις τελευταίες ημέρες έχω προωθήσει με τους εταίρους μου το σχέδιο για τη σύσταση μιας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης.

Η λογική στη βάση της: Η ορκωμοσία μιας κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό με βάση τα τέσσερα σιωνιστικά κόμματα της αλλαγής και της επιδιόρθωσης, και η ένταξη κάθε κόμματος και κάθε μέλους της Κνεσέτ που συμφωνεί με τις τέσσερις θεμελιώδεις αρχές μου, άμεσα ή σταδιακά. Αυτή είναι η τάξη της ώρας ενόψει των τεράστιων και μοιραίων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ισραήλ σε αυτή την περίοδο έκτακτης ανάγκης, από μέσα και από έξω. Είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε γρήγορα σταθερή και υπεύθυνη ηγεσία, για να αποτρέψουμε έναν ακόμη γύρο εκλογών και την εδραίωση του απερχόμενου πρωθυπουργού Νετανιάχου στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μια επικίνδυνη οχύρωση, της οποίας γινόμαστε μάρτυρες του βαρύ και δραματικού κόστους, ειδικά τις τελευταίες ημέρες.

Οι διαβουλεύσεις στην Προεδρική Κατοικία αποκάλυψαν μια σαφή εικόνα που δεν αφήνει περιθώρια αμφισημίας: Η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Κνεσέτ υποστηρίζει την αλλαγή και τη θητεία μου ως Πρωθυπουργού. Αντίθετα, μόνο 46 μέλη της Κνεσέτ υποστηρίζουν τη συνέχιση της θητείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην πράξη, 74 μέλη της Κνεσέτ δεν έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στη συνέχιση της θητείας του Νετανιάχου. Μια κατάσταση στην οποία ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός της μειοψηφίας, ο οποίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού με τόσο ακραίο τρόπο, συνεχίζει να χειρίζεται το σύστημα ασφαλείας και τις αρχές επιβολής του νόμου, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που δεν πρέπει να συνεχιστεί ούτε για μια μέρα.

Αυτή είναι η σοβαρότητα της κατάστασης και, ως εκ τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη αντικατάστασης της απερχόμενης κυβέρνησης. Αυτή είναι η απόφαση του λαού, αυτή είναι η βούληση του ψηφοφόρου – γι’ αυτό μας δόθηκε η εντολή στις εκλογές. Για να υλοποιήσουμε τη βούληση του ψηφοφόρου, εγώ και οι ομάδες μου διεξάγουμε δεκάδες ώρες διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο μιας αποφασιστικής προσπάθειας για τη σύσταση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Πολλές συναντήσεις, άλλες δημοσιοποιημένες και άλλες όχι—μερικές πραγματοποιήθηκαν ακόμη και τις τελευταίες ώρες. Θεωρώ τους εταίρους μου στο μπλοκ ως εκείνους που κατανοούν το μέγεθος της στιγμής.

Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, ακόμη και σημαντικές εξελίξεις—με ησυχία και μετριοφροσύνη, όσο πολλά παραμένουν κρυμμένα όσο και αποκαλυπτόμενα. Έτσι λειτουργούμε. Όχι μέσω ενημερώσεων των μέσων ενημέρωσης και διαστρεβλώσεων. Όπως υποσχέθηκα στην πορεία: Όταν υπάρχει κάτι να ενημερώσω, θα σας ενημερώνω ο ίδιος, καθώς σας κοιτάζω κατάματα, πολίτες του Ισραήλ. Είμαι γεμάτος ελπίδα ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα λάβω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Όπως δηλώθηκε, θα προωθήσω το σχέδιό μου για τη δημιουργία μιας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης βασισμένης σε τέσσερις αρχές:

Αναγνώριση του Κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους. Αποδοχή των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Υποχρεωτική θητεία για όλους – στρατιωτικούς, εθνικούς και πολίτες, για την ενίσχυση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και την επέκταση των τάξεών τους. Αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και δέσμευση για την αποδόμηση της στρατιωτικοπολιτικής της δύναμης.

Πρόθεσή μου είναι να απευθυνθώ σε όλες τις παρατάξεις στη Βουλή και να καλέσω τα μέλη τους να συμμετάσχουν ως εταίροι, εάν είναι πρόθυμες να υπογράψουν αυτές τις αρχές, υπό την ηγεσία μου.

Τώρα ή αργότερα. Πολίτες του Ισραήλ, εταίροι και φίλοι μου· όσοι με ψήφισαν και όσοι δεν με ψήφισαν· το Ισραήλ βρίσκεται σε περίοδο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε το πλοίο και να επιστρέψουμε το Ισραήλ σε ασφαλές λιμάνι. Σκοπεύω να εκπληρώσω την εντολή που μου έδωσε ο λαός και την εντολή που αναμένεται να μου δώσει ο Πρόεδρος, με ευλαβική ανησυχία.

Αυτή είναι μια στιγμή δοκιμασίας για την ηγεσία και την αγάπη για την πατρίδα, με την πληρέστερη έννοια των λέξεων. Όποιος προσπαθήσει να εμποδίσει και να τορπιλίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης για προσωπικούς και μη ουσιαστικούς λόγους, θα μείνει στην ιστορία ως κάποιος που δεν ανέλαβε το μέγεθος της στιγμής και δεν έδρασε για να σώσει το Ισραήλ σε μια περίοδο έκτακτης ανάγκης.

Αυτό δεν θα συγχωρεθεί. Το Ισραήλ χρειάζεται σταθερή, ενωτική και υπεύθυνη ηγεσία που να έχει λάβει σαφή υποστήριξη από τον λαό και τα μέλη της Κνεσέτ. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Δεσμεύομαι. Σαμπάτ Σαλόμ σε όλους.και υπεύθυνη ηγεσία που έχει λάβει σαφή υποστήριξη από τον λαό και τα μέλη της Κνεσέτ.

Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Δεσμεύομαι. Σαμπάτ Σαλόμ σε όλους.και υπεύθυνη ηγεσία που έχει λάβει σαφή υποστήριξη από τον λαό και τα μέλη της Κνεσέτ. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Δεσμεύομαι. Σαμπάτ Σαλόμ σε όλους.