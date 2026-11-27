Αγώνα δρόμου για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ δίνει ο επικεφαλής του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει στη διάθεσή του μόλις οκτώ ημέρες πριν εκπνεύσει η διερευνητική εντολή του. Την ίδια ώρα, καταλογίζει στο Λικούντ σκόπιμη κωλυσιεργία στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι απώτερος στόχος του είναι η διάσπαση του πολιτικού του μπλοκ και η διεξαγωγή νέων εκλογών.

Ο Άιζενκοτ απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζητήσει παράταση της εντολής από τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτσογκ, δηλώνοντας αποφασισμένος να καταλήξει σε συμφωνία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντείνει τις διαβουλεύσεις με το Μπεγιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του Λικούντ, υποστήριξε ότι το κόμμα προτείνει τη «χειρότερη» δυνατή εκδοχή μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας: «Η ίδια κυβέρνηση, οι ίδιοι εταίροι, καμία αλλαγή, κανένας νόμος για τη στρατιωτική θητεία». «Δεν προτίθεμαι να συνεργήσω σε μια τέτοια παρωδία», υπογράμμισε.

Αντίστροφη μέτρηση οκτώ ημερών για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Παρά την ένταση, ο επικεφαλής του Γιασάρ δεν έκλεισε την πόρτα της συνεργασίας με το Λικούντ, θέτοντας ως προϋπόθεση τη διεξαγωγή «σοβαρών διαπραγματεύσεων και συνεργασία που θα περιλαμβάνει συμβιβασμούς». Διεμήνυσε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να θυσιάσει τις αρχές του για την εξασφάλιση κυβερνητικού αξιώματος.

«Σκοπεύω να αξιοποιήσω πλήρως την εντολή που μου δόθηκε και να σχηματίσω νέα κυβέρνηση. Απομένουν οκτώ ημέρες. Σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ισραηλινή νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης 14 ημερών από τον πρόεδρο της χώρας στον βουλευτή που έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε, μάλιστα, να επιδιώξει τη διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος ακόμη και μετά τη συγκρότησή του, προσελκύοντας όσους επιθυμούν να επαναφέρουν το Ισραήλ «στον σωστό δρόμο, προς τη σταθερότητα και ένα ασφαλές λιμάνι».

Δύο συμφωνίες και κρίσιμες διαβουλεύσεις με τον Μπένετ

Παρά τη μετάθεση της συνάντησής του με τον Ναφτάλι Μπένετ από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ο Άιζενκοτ εξέφρασε αισιοδοξία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Μπεγιαχάντ.

«Αυτή την εβδομάδα σημειώσαμε σημαντική και ουσιαστική πρόοδο, υπογράφοντας συμφωνίες κυβερνητικής συνεργασίας με το Ισραέλ Μπεϊτένου και τους Δημοκράτες», ανέφερε, γνωστοποιώντας ότι επιδιώκει την άμεση σύναψη αντίστοιχης συμφωνίας με το κόμμα του Μπένετ.

Ο ίδιος αποδίδει «μεγάλη σημασία» στη συγκεκριμένη συνεργασία, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει «στέρεο θεμέλιο για την επόμενη κυβέρνηση».

Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Walla, πίσω από την αναβολή της συνάντησης βρίσκεται αίτημα του Μπένετ, καθώς οι διαπραγματευτές του Άιζενκοτ δεν είχαν καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η παρουσίαση του σχεδίου αποτελεί προϋπόθεση που έχει θέσει ο Μπένετ για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για ενδεχόμενη συμφωνία του Γιασάρ με το υπερορθόδοξο εβραϊκό κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά στο ζήτημα της στρατολόγησης.

Αδιέξοδο με το Λικούντ έπειτα από πέντε συναντήσεις

Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η εικόνα στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων με το Λικούντ, καθώς, σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, δύο εβδομάδες επαφών δεν έχουν αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι διαπραγματευτικές ομάδες του Γιασάρ και του Λικούντ συναντήθηκαν πέντε φορές», δήλωσε, καταλογίζοντας στο Λικούντ επανειλημμένες αρνήσεις για συχνότερες συναντήσεις.

«Δύο εβδομάδες και πέντε συναντήσεις είναι αρκετός χρόνος για να είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα μια συμφωνία, εάν υπήρχε η βούληση για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Αν και η εναλλαγή στην πρωθυπουργία αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα των συζητήσεων για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ο επικεφαλής του Γιασάρ υποστηρίζει ότι το χάσμα υπερβαίνει κατά πολύ τη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας.

«Το Λικούντ μέχρι σήμερα δεν έχει επιδείξει καμία προθυμία να σημειωθεί πρόοδος σε οποιοδήποτε ουσιαστικό ζήτημα. Είναι βολικό να επικεντρώνεται η συζήτηση στην εναλλαγή στην πρωθυπουργία, όμως αυτή αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου μιας πεισματικής άρνησης σε ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της ζωής μας», υπογράμμισε.

Τα μέτωπα της 7ης Οκτωβρίου και της δικαστικής μεταρρύθμισης

Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι το πολιτικό του μπλοκ ήταν έτοιμο να αποδεχθεί «πραγματικούς και ουσιαστικούς» συμβιβασμούς ακόμη και σε κορυφαία πολιτικά ζητήματα, όπως η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τις αστοχίες που συνδέονται με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η κατάργηση της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης.

Στον αντίποδα, κατηγόρησε το Λικούντ ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αρνήθηκε κάθε συμβιβασμό, χωρίς να καταθέσει «οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση στο τραπέζι».

«Η ενότητα, για μένα, αποτελεί έκφραση κοινών αξιών και μέσο ενίσχυσης του Ισραήλ, όχι μια πολιτική διευθέτηση για το θεαθήναι», κατέληξε ο Άιζενκοτ.