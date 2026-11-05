Αίτημα Αγγελούδη για εφαρμογή της μητροπολιτικής διακυβέρνησης σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

της Βαρβάρας Ζούκα

Τα αίτημα για εφαρμογή της μητροπολιτικής διακυβέρνησης σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα κατέθεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Μάλιστα, έκανε και ένα ακόμη αποφασιστικότερο βήμα, προαγγέλλοντας ότι προτίθεται να καταθέσει και σχετικό σχέδιο τροπολογίας στο προεδρείο.

Ο κ. Αγγελούδης ζήτησε η πρόταση να ενταχθεί στο τελικό ψήφισμα του συνεδρίου, επαναφέροντας τη συζήτηση για ένα νέο μοντέλο διοίκησης των μεγάλων αστικών κέντρων, με ενιαίο σχεδιασμό, σαφείς αρμοδιότητες και εξασφαλισμένους πόρους. «Δεν ζητούμε μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας», τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Πολιτείας, Περιφερειών και Δήμων οδηγεί σε μετάθεση ευθυνών, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, που ταλαιπωρούν τους πολίτες και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης.

Στην παρέμβασή του ο Στέλιος Αγγελούδης ζήτησε την προσαρμογή του μοντέλου της μητροπολιτικής διακυβέρνησης στην ελληνική πραγματικότητα, μέσα από διάλογο και διαβούλευση, χωρίς περιορισμό της αυτοτέλειας των δήμων και χωρίς δημιουργία νέας γραφειοκρατίας.