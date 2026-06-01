Αιθιοπία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές με φαβορί τον Άμπι Άχμεντ

Άνοιξαν το πρωί της Δευτέρας τα εκλογικά τμήματα στην Αιθιοπία για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να καθορίσει τη σύνθεση του νέου κοινοβουλίου και, κατ’ επέκταση, την επόμενη κυβέρνηση της χώρας.

Περίπου 50 εκατομμύρια Αιθίοπες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών του κοινοβουλίου, τα οποία στη συνέχεια θα εκλέξουν τον πρωθυπουργό.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Άμπι Άχμεντ διεκδικεί νέα θητεία, με το κόμμα του να θεωρείται το μεγάλο φαβορί της εκλογικής αναμέτρησης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 06:00 τοπική ώρα, με πολίτες να σχηματίζουν ουρές έξω από τα εκλογικά τμήματα πριν ακόμη ανοίξουν οι κάλπες, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP από την πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της χώρας.

Τα εκλογικά κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 τοπική ώρα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.

Πηγή: AFP